De vechtscheiding 109: ’Ik spring op mijn fiets en achtervolg het meisje’

Ondanks mijn kater word ik energiek wakker. Ik wil veel doen vandaag. Als eerste rij ik naar mijn ouders. In de auto spreek ik mezelf toe. „Niet boos worden, uitleggen waarom dit jou kwetst. Niet meteen in de aanval.” Mijn moeder kennende zal ze geen gelegenheid voorbij laten gaan om mij te wijzen op mijn slechte opvoedkundige vaardigheden. En mezelf kennende ga ik dan meteen in de verdediging.

Puinhoop

Ze doet zelf open met een eenpersoonsdekbed in haar handen en schrikt als ze me ziet staan. „Hoi. Wat ben je aan het doen”, vraag ik vriendelijk. „Nou, is dat nou het eerste wat je zegt”, vraagt ze verwijtend. Dat begint goed. „Het is nogal opvallend om met een dekbed in je handen de deur open te doen”, antwoord ik op een sussende toon. Ze schudt misprijzend haar hoofd. „Je zus zou eerst naar mij vragen.” Fijn, ik ben er nog geen minuut en ik heb al te horen gekregen dat mijn zus iets beter doet. Ik besluit het te negeren en wil naar binnen stappen, maar mijn moeder blijft pontificaal in de deuropening staan. „Waarom ben je hier”, vraagt ze. „Het komt me nu niet zo goed uit.” Ik kom er met geen mogelijkheid langs. „Mam, Bas heeft me verteld dat de kinderen hier logeren.”

„Ik weet niet waar je het over hebt.”

„Ik weet ook dat je het van hen niet aan mij mag vertellen”, ga ik verder: „Dat is oké. Ik wilde je alleen even laten weten dat ik heel blij ben dat ze hier zijn.” Mijn moeder ontspant. „Ik was hun bedden aan het opmaken”, zegt ze wijzend op het eenpersoonsdekbed in haar hand.”

„Dat dacht ik al. Ik vind het wel bijzonder dat ze ervoor gekozen hebben om hier te zijn”, merk ik op. „Waarom”, vraagt mijn moeder verbaasd. „De arme schapen moeten toch ergens naartoe als hun moeder er een puinhoop van maakt.”

„Ach, zo’n puinhoop is het niet,” zeg ik zalvend. „Geen puinhoop? Een moeder die haar eigen kinderen verjaagt!”

„Ik heb ze niet verjaagd. Maar daar gaat het nu niet om. Lente lijkt de verkeerde vrienden te hebben. Kan ik even in haar kamer kijken?”

„Verkeerde vrienden? Een schreeuw om aandacht zal je bedoelen. Dat krijg je ervan als ouders te druk zijn met zichzelf.” Bam. Die opmerking raakt me rechtstreeks. Mijn maag krimpt ineen. Ik heb al mijn zelfbeheersing nodig om mijn moeder niet aan te vallen. Inwendig haal ik een paar keer diep adem en zeg dan: „Slapen ze op de logeerkamers?”

Politie

Op de logeerkamer van Lente vind ik hetzelfde als wat ik op haar slaapkamer thuis aantrof. Net als thuis heeft ze ook hier haar buit verstopt onder haar matras: telefoons en tassen. Ik maak een foto en stuur die naar Bas. Die belt meteen. „We moeten naar de politie.”

„Nee, nog niet. Ik wil niet dat ze in aanraking komt met justitie. Laten we eerst zelf nog een paar zaken onderzoeken.”

In de tassen zitten wat losse spullen waaronder een ID-kaart. Ik heb dus in ieder geval een naam. Nu nog achterhalen waar dit meisje woont. In de hoop een spoor van hun oorspronkelijke eigenaar te vinden klik ik op de schermpjes van de telefoons. De eerste twee vragen om een code. Het derde schermpje laat eerst een foto van een meisje zien. Duidelijk een puber uit de buurt. De selfie is genomen voor een druk plein. Ik kijk nog een keer goed en herken dan het schoolplein van de school van de kinderen. Het enige wat ik nu nog moet doen is zonder dat mijn kinderen mij zien, uitzoeken wie de beide meisjes zijn.

Geld

De hele week zit ik achter de heg en kijk uit over het schoolplein, zonder succes. Gelukkig hangt de DJ er nu niet meer rond. Ik zie wel mijn eigen kinderen en moet mezelf bedwingen om ze niet om de hals te vallen. De tweede week heb ik meer geluk. Het meisje van de tas fietst vlak langs me. Ik spring op mijn fiets en achtervolg haar. Ze rijdt eerst een stuk in een groepje vriendinnen: lachend en kletsend. Gaandeweg neemt er steeds een vriendin afscheid. Uiteindelijk rijdt ze alleen. Ze lijkt nu wat meer gespannen: kijkt wat meer om haar heen en fietst harder. Ik trap extra hard zodat ik naast haar kom te fietsen. Geschrokken kijkt ze op. Ik probeer geruststellend te glimlachen. „Hi, ik wil even met je praten.” Ze kijkt over haar schouder. „Alsjeblieft”, vraag ik. „Het is maar een korte vraag.” Ze schudt haar hoofd, kijkt stoïcijns vooruit en trapt door. „Ik ben de moeder van Lente”, zeg ik dan. Aan alles zie ik dat ze schrikt. „Ik wil je geen kwaad doen, maar kunnen we even stoppen?”

„Nee!”, schreeuwt ze plotseling uit het niets. „Ik heb het geld nog niet.”