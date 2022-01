Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine ’Met die stoma kan ik gewoon honderd worden’

Door Daisy Heyer

„Het bleek een schot in de roos: begin vorig jaar kwam ineens dé man voorbij.” Ⓒ Astrid Zuidema

Lizette de Vries (65) is getrouwd, heeft twee kinderen en drie bonuskinderen. Vorig jaar is ze bestuurslid geworden van de Stichting Darmkanker om zo iets terug te doen voor de maatschappij. Ze had endeldarmkanker.