Voel jij je ‘s avonds nog veilig op straat zonder verlichting?

Tijdens een extra beraad met EU-collega’s over de elektriciteitsprijzen kwam het verminderen van de straatverlichting ter sprake. Jetten noemde dit als optie, zolang de verkeersveiligheid niet zou worden bedreigd.

Onderzoek veiligheid

Niet alleen de verkeersveiligheid zou in gevaar kunnen komen door minder straatverlichting, ook het gevoel van veiligheid onder vrouwen die ’s avonds en ’s nachts alleen over straat moeten kan sterk verminderen. Een onderzoek van 3Vraagt weet te vertellen dat de helft van de vrouwelijke deelnemers (49 procent) zich ’s avonds onveilig voelt. ’s Nachts is dit zelfs 66 procent. Vrouwen voelen zich niet veilig omdat ze bang zijn om lastig- of aangevallen te worden. Hoe is het dan voor deze vrouwen wanneer ook nog eens de verlichting uitgaat?

De meningen over het verminderen van de straatverlichting zijn verdeeld. Birgit zou zich er minder veilig door voelen.

Anderen maken zich juist meer zorgen over de verkeersveiligheid.

Elektriciteitsbesparing

Dat er minder stroom moet worden verbruikt, daar is iedereen het over eens. „De focus lag eerst op gasbesparing. Voor gas halen we de doelen al ruimschoots. Maar op elektriciteitsbesparing zal Nederland nog echt wel een paar stappen harder moeten zetten om aan de Europese afspraken te voldoen”, zei de D66’er. „Als we minder stroom verbruiken gaat de prijs omlaag. Het is de snelste manier.”

