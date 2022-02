Chantal (42) heeft acute vorm van haaruitval: ’Midden in de nacht heb ik de tondeuse gepakt’

Voel je je zo jong/oud als dat je bent?

„Lichamelijk voel ik mij ouder dan dat ik ben, omdat ik reuma heb. Dat voel ik iedere dag en het kan me soms beperken. Geestelijk voel ik mij gelukkig wel gewoon 42 jaar. Ik heb de levenservaring die bij mijn leeftijd hoort en sta ook nog steeds midden in het leven.”

„Ik probeer altijd positief te blijven, ondanks de tegenslagen die soms op mijn pad komen. Twee jaar geleden ben ik gediagnosticeerd met telogeen effluvium, een acute vorm van haaruitval. De artsen weten niet precies wat de oorzaak is, maar het kan liggen aan stress of een disbalans in de hormonen. Mijn haar werd steeds dunner en dunner, totdat ik ongeveer vijftig procent van mijn haar kwijt was. Gelukkig begon ik met een flinke bos, dus de meesten zagen het niet eens. Pas nadat ik voor de tweede keer Covid kreeg, werd duidelijk dat mijn haar niet meer te redden was. Elke ochtend stond ik met enorme bossen in mijn handen, terwijl mijn schedel steeds beter zichtbaar werd. Op dat punt wist ik dat ik de cirkel moest doorbreken, omdat mijn haarverlies de rest van mijn leven beperkte. Midden in de nacht besloot ik de tondeuse te pakken en het helemaal af te scheren. Toen ik het deed kreeg ik bijna een paniekaanval, maar de volgende ochtend had ik geen spijt. Door mijn haren af te scheren verwijder ik de bron van stress, waardoor mijn haarzakjes ook de kans krijgen om te helen. Gelukkig is er sindsdien vooruitgang te zien. Mijn dermatoloog zegt dat de nieuwe haren eindelijk beginnen door te komen.”

Heb je een beautygeheim?

„Niet per se, maar ik krijg wel vaak te horen dat ik nog best weinig rimpels heb. Ik gebruik sinds mijn pubertijd dezelfde blauwe pot Nivea dagcrème en smeer deze twee keer per dag royaal over mijn gezicht. Waarschijnlijk heb ik mijn gave huid daaraan te danken.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Meestal word ik een paar jaar jonger geschat. Toch is het een heel ander verhaal als mensen weten dat ik een zoon van twintig heb. Dan schatten ze me juist wat ouder in. Ik kreeg mijn zoon op vrij jonge leeftijd. Ik was destijds nog maar twintig jaar oud. Natuurlijk is het niet altijd even makkelijk geweest, maar nu ben ik juist blij dat ik een ’jongere moeder’ ben. Wij kunnen alles met elkaar bespreken en hebben een enorm sterke band.”

Wat vind jij het mooiste aan jezelf?

„Mijn haar, maar dat heb ik inmiddels niet meer. Gelukkig vind ik mijn nieuwe coupe niet misstaan. Toen ik mijn zoon mijn gladgeschoren hoofd liet zien, was het eerste wat hij zei: ’Zal ik het ook doen, mam?’ Het ontroerde me, maar ik heb hem daarna vriendelijk bedankt. Hij heeft zelf ook zo’n mooie bos haar. Ik zou het zonde vinden als hij dat speciaal voor mij zou afscheren.”

Waarmee ben je minder blij?

„Iedereen is zoals hij of zij hoort te zijn, dus ik ben eigenlijk nergens ontevreden over. Natuurlijk dacht ik hier als pubermeisje heel anders over, maar inmiddels weet ik dat er veel belangrijkere dingen zijn om je druk over te maken.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Mijn kledingstijl. Ik ben wat steviger, dus het kost mij meer moeite om leuke kleding in de juiste maat te vinden. Meestal lukt dit mij gelukkig aardig en ik krijg daar veel mooie complimenten over. Mensen weten mijn eigen stijl te waarderen.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ik denk dat ik ben waar ik hoor te zijn. Dromen veranderen als je ouder wordt. Twintig jaar geleden had ik misschien een heel ander leven voor ogen, maar toch ben ik onwijs trots op waar ik nu sta. Ik geniet van mijn werk in de gehandicaptenzorg en ben mij daarnaast aan het verdiepen in orthomoleculaire voeding. Ik heb daar een enorme fascinatie voor en hoop daar in de toekomst meer mee te gaan doen.”

Heb je een levensles?

„Alles wat je aandacht geeft groeit. Dat zie je terug in zowel positieve als negatieve aspecten van het leven. Als iemand constant negatief is, zeg ik: ’Als je het blijft voeden, wordt het alleen maar groter. Probeer je tijd en energie te investeren in dingen die je leuk vindt.’ Zelf probeer ik daar ook naar te leven. Mede daardoor heb ik ook mijn haar afgeschoren. Ik focus mij vooral op wat het leven allemaal te bieden heeft en probeer niet te veel in het negatieve te blijven hangen.”

Wil jij ook in deze rubriek? Wij zoeken nog leuke vrouwen. Reageer vooral ook als je 50, 60 of ouder bent. Mits je maar lekker in je vel zit! Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, motivatie én twee actuele foto’s (portret en totaal) naar a.de.groot@telegraaf.nl.