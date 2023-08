Nikkie de Jager: ‘Het Songfestival mag me zeker weer bellen’

De Nederlandse presentatrice en make-upartiest Nikkie de Jager (29) is met ruim 18 miljoen volgers op YouTube en Instagram wereldberoemd. De keerzijde van deze roem is dat ze nog dagelijks te maken krijgt met haatreacties. We spreken Nikkie tijdens de Prideweek in Amsterdam, waar ze benadrukt dat de (online) pestkoppen hard moeten worden aangepakt.

„De acceptatie van minderheden gaat langzaam.” Ⓒ Meis Belle Wahr & Jip Merkies