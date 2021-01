’Mijn ex-minnaar chanteert me’

Lieve Sabine, gelukkig nieuwjaar gaat in mijn geval niet op. Mijn nieuwe jaar is namelijk afschuwelijk begonnen. Tot een paar maanden geleden had ik een affaire met een collega. De aantrekkingskracht tussen ons was ongelooflijk. De vonken vlogen ervan af en ik was echt verliefd op hem geworden. Toen ik hem vertelde dat ik mijn man ging verlaten omdat ik de situatie onhoudbaar vond, veranderde alles. Hij maakte het uit en begon vrij snel daarna aan een nieuwe affaire met een andere collega. Ik baalde daarvan en probeerde met hem in contact te blijven. Maar dat mondde uit in een ruzie. Hij dreigde me te verraden bij mijn leidinggevende, als ik hem niet met rust zou laten. En ik wil natuurlijk niet dat dit op de werkvloer terechtkomt. Ik schaam me dood. Iedere gelegenheid die hij heeft, gebruikt hij om me te vernederen. Als ik daartegen in verzet kom, dreigt hij mijn ontrouw aan het licht te brengen. ’Iedereen zal weten wat voor een slet jij bent.’ Voor hem maakt het niets uit, maar ik sta er natuurlijk vreselijk op doordat ik mijn echtgenoot belazerde.

Ik voelde me zo schuldig naar mijn echtgenoot, dat ik alles vorige week opgebiecht heb. Mijn man is meteen bij zijn ouders gaan logeren en heeft gisteren aangekondigd dat hij van me wil scheiden. Dus nu is alles stuk. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik wil mijn man terug.

Sabine: „OMG, wat een dramatisch begin van 2021. Ik vind het naar voor je dat die collega zo’n eikel blijkt te zijn. Een affaire beginnen, verdient natuurlijk ook geen schoonheidsprijs, maar wat hij doet, is schandalig. Ik denk dat je wat betreft het gedrag van je collega het beste aan zou kunnen kloppen bij de HR-afdeling van je bedrijf. Die chantage moet natuurlijk stoppen. Zij kunnen je daar vast bij helpen.

Wat betreft je echtgenoot; je zal er alles aan moeten doen om te proberen zijn vertrouwen terug te winnen. Misschien kun je via een familielid of gezamenlijke vriend het gesprek met hem aangaan? Je echtgenoot zal je weer moeten kunnen vertrouwen en dat kost tijd. Daarvoor is het gesprek aangaan wel heel belangrijk. Jij moet hem ervan overtuigen dat jij wel te vertrouwen bent. En dat is moeilijk als je iemand bedrogen hebt. Hij heeft een muur rond zijn hart gezet, want hij wil nooit meer zo door jou gekwetst worden. Dus het gaat wel wat moeite kosten om die vesting weer binnen te komen. Er samen uitkomen betekent dat jullie allebei aan het werk moeten. Niet alleen jij, want anders lukt het nooit. Maar het begint met welgemeende excuses van jouw kant. Herhaaldelijk waarschijnlijk. Zonder je gedrag te verdedigen of goed te praten. Zodra jouw man voelt dat zijn verdriet en pijn erkend worden, is er wellicht een kans om wat dichter tot elkaar te komen. Ik wens je veel succes en misschien hebben lezeressen nog wel fijne tips voor je op onze VROUW Facebookpagina.”

