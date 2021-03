Shopverslaafd in coronatijd: ’Ik had voor 6000 euro besteld’

Toen de horeca dichtging, vond ik dat zo sneu dat ik meteen eten liet thuisbezorgen. Dat gaf me een goed gevoel; ik hielp de horeca, het nam me werk uit handen en het was ook nog eens lekker. Eerst deed ik het eens per week, maar al snel werd het twee, drie keer per week.

Ik vond dat ik ook andere ondernemers moest helpen. Dus in plaats van bij grote webshops te kopen, bestelde ik servies, kleding en woonspulletjes bij kleine zaakjes. Dat ging alleen wel in de papieren lopen. En eerlijk gezegd werd het een soort automatisme.

Dagelijks

Toen mijn buurvrouw voor de zoveelste keer een bij haar afgeleverd pakketje kwam brengen, zei ze: ‘Er staat elke dag wel een bezorger voor je deur, hè?’ Ze glimlachte erbij, maar ik hoorde een afkeurende ondertoon.

Maar inderdaad, elke dag stond er wel iemand voor de deur om iets af te leveren. Een spinazie-filodeegtaartje van mijn favoriete eettent, een honkbalpet voor mijn zoontje of bestek van een vintage zaakje...

Het een noodzakelijk, het andere voor de heb. Eigenlijk best veel voor de heb. Daar kwam ik achter toen ik eens ging inventariseren wat ik allemaal had besteld en hoeveel ik had uitgegeven… Ik stond versteld. In acht maanden tijd had ik bijna zesduizend euro uitgegeven!

Nu heb ik een goede baan, mijn man ook, dus het is niet zo dat ik het geld niet heb. Maar zesduizend euro, dat is veel! Echt heel veel.

Verbieden

Toen heb ik mezelf een bestelverbod opgelegd. Ik besloot dat ik niks meer online mocht kopen; als we iets nodig hadden, moest mijn man het maar bestellen. Dat leek me de beste oplossing. Niet dat ik hem vertelde waarom ik mijn Thuisbezorgd-app had verwijderd, ik zei gewoon dat mijn mobiel kuren had. Hij vroeg niet door, dus ik liet het maar zo.

Ik dacht ook echt dat ik niet zo’n moeite zou hebben met dat bestelverbod. Ik vond mezelf niet verslavingsgevoelig; ik had nooit veel gedronken, nooit gerookt, nooit drugs gebruikt... Dus hier zou ik ook wel tegen bestand zijn.

Nou, dat viel dus vies tegen. Je wilt niet weten hoe vaak ik ‘ineens’ toch op een site van een webshop bleek te zijn beland. Hoe vaak ik m’n identifier en bankpas pakte, omdat ik toch iets had gezien wat ik echt móest hebben.

Weer iets besteld… En dan voelde ik me daarna zo slecht, zo zwak.

Afkicken

Gelukkig ben ik nu zover dat ik bestellingen durf terug te draaien. Maar ik moet echt afkicken van deze verslaving, want dat is het, een verslaving. Nooit gedacht dat het mij zou overkomen.

Ik heb erover gedacht om het aan mijn man te vertellen, maar eerlijk gezegd vind ik het allemaal zo gênant. Ik wil proberen het eerst zelf op te lossen, door mezelf streng toe te spreken, zo min mogelijk te googelen en op mijn handen te gaan zitten als ik toch weer die drang voel.

Ik hoop dat ik het daarmee ga redden. Voorlopig heb ik al een tijdje niks besteld en dat stemt me hoopvol. Maar ik had nooit verwacht dat de impuls om te kopen zo sterk zou zijn. Is dit herkenbaar voor anderen?”

De rubriek Opgebiecht is gebaseerd op waargebeurde verhalen. Dit stukje staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf).