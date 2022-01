Bizarre plottwist ná finale Prince Charming

„De langverwachte finale van Prince Charming is eindelijk aangebroken. Het blijft voor mij tot de laatste seconde (!) spannend voor wie de prins kiest. Is het de verleidelijke sexy Scott of toch de Ware Jakop? Hoewel het de laatste afleveringen een gewonnen race leek voor Jakop, lijkt Scott ineens een heuse inhaalslag te maken.

Red Flag

En dat komt allemaal door het advies van de vrienden en familie van de prins. Want er staat een sollicitatiegesprek op het programma. Beide heren mogen videobellen met de dierbaren van prins Chris. Terwijl de Limburgse moeder Hanny en zus Esther vragen of de potentiële schoonfamilie wel tegen z’n verlies kan (want wel zo handig tijdens de potjes Monopoly met kerst), is de ballotage bij vrienden Joshua en Francien een stuk zwaarder. Zij kiezen uiteindelijk fysiek voor Jakop, maar toch krijgt hij de befaamde red flag.

Tijdens de eerste romantische 24-uursdate is het vooral Scott die fysiek in de smaak valt bij Prince Charming. De mannen zijn vanaf minuut één zo heftig aan het zoenen, dat ik even denk dat ze omver worden geblazen door de luchtballon. Eenmaal in de lucht zal het uitzicht ze een worst wezen, ze hebben duidelijk alleen oog voor elkaar. Ik heb het aantal kusjes op de date niet geteld – ben ergens bij nummer 647 afgehaakt -, maar wat dit onderdeel betreft is Scott duidelijk de winnaar. Waarschijnlijk komt het omdat hij zijn lippen steeds nat maakt, je snapt dat ik dat vanaf nu dus ook ga proberen. Eenmaal aangekomen in de hotelkamer gaan de heren meteen in bad. En het enige wat wij bij het ontbijt willen horen is of het in bed ook bij zoenen is gebleven…

Lepeltje lepeltje

Tijd voor een eerlijk antwoord is er niet, want de volgende finalist staat alweer met zijn rolkoffer klaar voor de volgende date. Jakop wil graag een actieve activiteit. De actie op de zeilboot is uiteindelijk ver te zoeken aangezien het windstil is. Maar dat mag de pret niet drukken. Er wordt deze keer misschien een stuk minder gezoend, maar wel meer gelachen. De mannen worden de volgende ochtend lepeltje lepeltje wakker en de kaarten zijn ineens weer opnieuw geschud.

Net als mijn voorkeur (niet dat die er toedoet, maar goed), naar Jakop lijkt uit te gaan, neig ik een paar minuten later ineens toch weer naar Scott. Want terwijl de ene finalist de prins voor zichzelf heeft, mag de ander een paar minuten met het thuisfront bellen. Bij de productie hebben ze - lang leve de pandemie – duidelijk ook het videobellen ontdekt. Scott krijgt van zijn familie dè gouden tip: „Misschien moet je nog een vuurshow doen”, nou dat zijn precies ’de kat in het nauw-streken’ waar we als kijker al weken op wachten! Ik zou dus per direct voor Scott kiezen, speciaal voor de humor in deze schoonfamilie.

Plottwist

’s Avonds vindt de allerlaatste ceremonie uiteindelijk plaats waar Marvin, de prins van vorig jaar, een paar weken eerder ten huwelijk is gevraagd. Dus dat belooft wat. Net als ik het niet meer houd – jeetje hoe kan Chris al deze teksten onthouden in zo’n traag tempo?! -, verklapt hij dat hij niet het advies van anderen opvolgt, maar luistert naar zijn eigen hart. Het is dus Jakop! Toch de Ware Jakop! Scott staat er verslagen bij en moet vervolgens ook nog zijn das inleveren. Bij Jakop gaat er letterlijk een strik omheen. De mannen vallen elkaar in de armen en lijken het nog niet te bevatten. Dat ongemakkelijke laatste shot dat ze samen wegrijden in die oldtimer, had van mij trouwens niet gehoeven. Maar de prins heeft met zijn hart gekozen en ze leven nog lang en gelukkig… Of toch niet?

Nee dus helemaal niet! Wat een drama! De reünie van volgende week belooft een bizarre plottwist na de finale te onthullen. Ik weet het, ik ben al duizend keer eerder in deze verdomde teaser aan het eind van iedere aflevering getrapt. Maar dit keer gaat het om woorden en niet om een gemonteerd fragment. De prins zegt letterlijk: „Als de twee mannen die ik het leukst vind met elkaar naar huis gaan… Dat is natuurlijk super pijnlijk.” De prins en Jakop lijken dus helaas niet meer samen te zijn, maar als de twee concurrenten ineens voor elkaar zijn gevallen word ik gek. Dan heeft de prins misschien wel zijn hart gevolgd, maar is het uiteindelijk op de meest pijnlijke manier gebroken.”