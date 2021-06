Mag je vragen of een kind gepland is?

De radio-dj van De Coen & Sandershow op Radio 538 maakte het babynieuws afgelopen donderdag bekend in zijn eigen show. Op dit moment zijn hij en Tessel al ouders van Klaas, Molly en Cato. „We hebben drie ontzettend leuke kinderen, maar we hebben de tijd, de ruimte en de liefde. Na een paar gesprekken hebben we besloten er nog één keer voor te gaan,” vertelt Sander.

Zijn vrouw Tessel vertelt tegen Linda.nl dat het stel ook de vraag krijgt of het kindje gepland is: „Iedereen wil weten: was de baby gepland en gaan we verhuizen”, zegt Tessel tegen LINDA.

Waarom?

Maar waarom wordt er gevraagd of het kind gepland is? Is dat omdat het nummer vier is? Stellen krijgen wel vaker de vraag gesteld. Bijvoorbeeld als ze net samen zijn, of heel jong of juist wat ouder zijn. Is dat eigenlijk wel gepast?

