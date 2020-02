Ⓒ Prive foto

Veel kinderen in Nederland zitten thuis omdat voor hen geen passend onderwijs kan worden gevonden. Rocca (7) is een van hen. Moeder Manja (43): „Toen Rocca dingen begon te zeggen zoals ’ik pas er niet bij’ of ’ik wil er niet meer zijn’, wist ik dat er iets moest veranderen.”