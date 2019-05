’Daar stond ik dan op een Marokkaans vliegveld...’

Vanaf een afstand zie ik hoe ze de trap wegrijden. Mijn koffers staan eenzaam naast het grote vliegtuig op de grond. Jezus, wat nu? Twee weken Marokko waren echt genoeg. Marrakech was overweldigend; de geuren, de kleuren, de mensen die aan je trekken: ’Geef me geld’, ’Koop mijn waar’, ’Kijk hoe mijn slang/aapje danst’... Alsof ik dagenlang ben ondergedompeld in de Fata Morgana van de Efteling. En iedere dag tajine. Tajine met lam of tajine met kip. Incidenteel afgewisseld met brochette van lam of brochette van kip.

Grote zandbak

Ik zat 15 uur in een boemelbusje om vanaf de rug van een kameel de zon in de Sahara te zien zakken (we kwamen net te laat, maar in de schemering is die zandbak ook heel groot), heb ’geslapen’ op een deken in een bedoeïenentent, at de allervieste noga (suikerzoet en knalroze) ooit en werd drieduizend keer net niet overreden door een scooter of een ezelkar. En nou wil ik naar huis. Maar dat kan niet, want het vliegtuig staat op het punt van opstijgen. Zonder mij en zonder mijn koffers.

We waren echt op tijd op het vliegveld, checkten de koffers in en sloten aan in de eindeloze rijen voor de koffercontrole en de douane. Daarmee verloren we tijd. Waren we bijna aan de beurt bij de lopende band voor de koffers, werd het loket gesloten en konden we opnieuw achteraan aansluiten bij de rij voor een andere band, stonden we eindelijk te wachten bij de paspoortcontrole, waren er problemen met de dame voor mij en ging de douanebeambte in kwestie tussen haar en mij eerst even een broodje eten, waarna ik in een oeverloze discussie met hem belandde. Want op het formuliertje dat ik moest inleveren om het land te kunnen verlaten, had ik als beroep ’journalist’ ingevuld. Dat ben ik namelijk.

Boze douanebeambte

Daarmee nam hij geen genoegen. Waarvoor werkte ik dan, wie was mijn werkgever, had ik iets met televisie te maken of met de schrijvende pers? En wat had ik eigenlijk gedaan in Marokko? Eh… vakantie gevierd? ’Ja, dat zegt iedereen hier’, snauwde hij. ’Maar daar neem ik geen genoegen mee. We zijn hier in Marokko, niet in Nederland. Hier gelden onze regels en niet de jouwe. En als je daar niet aan wil meewerken, dan blijf je maar in je eigen land.’

