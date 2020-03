Beperk jij je eigen vrijheid om de kwetsbaren te beschermen?

Gister verstuurde journalist Eric Arends een tweet met goed punt:

Het is belangrijk om de verspreiding een halt toe te roepen. Tips als handen wassen, niezen en hoesten in je elleboog en het gebruiken van papieren zakdoekjes zijn reeds bekend. Wat kunnen we nog meer doen? Of leven we gewoon door alsof er niets aan de hand is? Zo gingen er grote groepen gewoon op skireis naar Italië (KPMG cancelde de reis, Vindicat ging gewoon). Mochten zij ziek worden dan hoeven zij zich - mits gezond - niet al teveel zorgen te maken als zij besmet raken. Maar dat geldt nou eenmaal minder voor kwetsbare mensen.

Het is dus verstandiger om voorlopig niet op reis te gaan en hier te blijven om de verspreiding in ons eigen land in te dammen. Ook wordt aangeraden om bij ziekteverschijnselen niet naar het werk te gaan. Je kunt dan het beste twee weken in thuisquarantaine gaan en indien mogelijk vanuit daar werken. Voornamelijk mensen die werken in de (ouderen)zorg en ziekenhuizen moeten alert zijn op symptomen.

Praat mee

