Daghoroscoop 6 oktober - Er is niets mis met je intuïtie, Stier

VANDAAG JARIG

Vorig jaar kwam Saturnus in jouw horoscoop en dat betekent onder meer dat je huis een ontmoetingsplaats voor artiesten of sporters kan zijn geworden, of een centrum van plezier en ontspanning voor zowel kinderen als volwassenen. Installeer steeds de laatste gadgets op technologisch gebied.

RAM

Ga na of je doelstellingen nog haalbaar en realistisch zijn. Ook al vinden mensen je aardig, daarom hoeven ze nog niet met je samen te werken. Laat je partner de keus bepalen als je niet eensgezind uit een gezamenlijk probleem kunt komen.

STIER

Er is niets mis met jouw intuïtie. Je begrijpt precies wat zich afspeelt en zult de juiste besluiten nemen en gebruikmaken van de kansen die geboden worden. Dat betekent echter niet dat je voor alles wat er gebeurt verantwoordelijk bent.

TWEELINGEN

Aan een veelbelovend project kan plotseling een eind komen. Zet zelfbeheersing in om rustig te blijven en raak niet in paniek. Het is van belang zo goed mogelijk vast te houden aan oorspronkelijke plannen voor de continuïteit.

KREEFT

Veranderingen kunnen je stemming beïnvloeden en onzekerheid oproepen. Dat gaat in de loop van de dag voorbij. Relaties kunnen jouw mate van betrokkenheid testen. Tegen de avond herstelt je zelfvertrouwen.

LEEUW

Juist als je je draai hebt gevonden kan de kosmos je een wildcard geven. Dringende familiebesognes kunnen jouw onmiddellijke aandacht opeisen. Misschien moet je naar het buitenland en kun je in de haast belangrijke zaken vergeten.

MAAGD

Het beste plan of een goed uitgewerkte tactiek kan mislukken als de realiteit toeslaat. Op een dag als deze is een alternatief plan van vitaal belang. Hoewel je van nature goed georganiseerd bent, kunnen anderen voor verwarring zorgen.

WEEGSCHAAL

Stel je zo flexibel mogelijk op, aangezien het onwaarschijnlijk is dat alles volgens plan verloopt. Ontmoetingen kunnen onvoorspelbaar en chaotisch verlopen. De moeilijkheden zijn echter van voorbijgaande aard.

SCHORPIOEN

Je kunt veel te doen hebben, maar niet genoeg tijd. Trek niet nog meer werk naar je toe in een poging om indruk te maken. Trek je de kritiek van een collega niet aan, bespreek het met je baas, zodat deze het buiten jou om kan regelen.

BOOGSCHUTTER

Niets wat mensen zeggen of doen zal je verbazen. De toevallige onthulling van een geheim kan je een voorsprong geven op zakelijk gebied. Mensen van wie je dacht dat ze vrienden waren, kunnen je juist tegenwerken.

STEENBOK

De druk om nog beter te presteren kan toenemen. Gelukkig is dat geen probleem, aangezien je wel in staat bent om een deadline te halen of aan hoge eisen te voldoen. Jouw echte uitdaging is om je tijd en energie goed te verdelen.

WATERMAN

Neem geen impulsief besluit als je in de loop van de dag een paar keer van mening verandert. Allerlei gevoelens kunnen ergernis oproepen, maar naarmate de uren verstrijken neemt de spanning af. Reken op een verrassend nieuwtje.

VISSEN

Besteed vandaag aandacht aan alles wat met geld te maken heeft. Je loopt enig risico dat je meer bijdraagt aan gezamenlijke uitgaven dan jouw deel is. Op zoek naar een voorwerp dat verkeerd is opgeborgen, kun je iets van waarde terugvinden.

