Daghoroscoop 12 juni

VANDAAG JARIG

Houd rekening met onverwachte reparaties aan uw huis en tevens met enig schadeherstel aan uzelf. U kunt dit jaar de behoefte voelen uw imago te veranderen. Dat kan een test worden van uw intieme relatie en van uw vriendschappen. Geliefden kunnen emotioneler worden dan u gewend bent.

RAM

Maak af wat af moet; uw goede smaak wijst u de weg. Luister goed tijdens een gesprek met een leidinggever, anders mist u een slimme aanwijzing. Maak plannen voor een familiereünie; u zult het fijn vinden iedereen terug te zien.

STIER

Uw populariteit neemt toe; u kunt overtuigend zijn en charmant. Denk echter niet dat u het middelpunt bent van het heelal. Ga er even tussen uit als zakelijke complicaties uw succes stagneren. Vanavond kunt u misleid worden.

TWEELINGEN

Samenwerking verloopt goed; uw ideeën zullen weerklank vinden. Houdt u aan een afspraak met een adviseur. Onderhandelingen met autoriteiten verlopen naar wens. Neem een besluit over een opvoedkundig probleem.

KREEFT

Een felbegeerde zakelijke afspraak komt tot stand of u kunt een loonsverhoging regelen. Dankzij een portie geluk krijgt een gewaagd project succes. Wees in alles behoudend; doe geen oude schoenen weg voor u nieuwe hebt.

LEEUW

Wees in zaken voorzichtig en denk over elk besluit goed na. In de liefde zult u de juiste woorden weten te vinden om een potentiële partner over de streep te trekken. Maak een eind aan een ongezond consumptiepatroon.

MAAGD

Geen geschikte dag voor indringende gesprekken. Blijf zakelijk actief, maar op een onopvallende manier. Grijp de komende weken elke kans als u droomt van een glansrijke carrière als kunstenaar of kunsthandelaar.

WEEGSCHAAL

Iemand doet een goed woordje voor u maar financiële gesprekken zullen moeizaam verlopen. Laat u niet in de kaart kijken en pas op voor lieden die misbruik van u trachten te maken. Er kan wat werk blijven liggen.

SCHORPIOEN

Deel wat u weet en kunt met anderen en geef uw mening over zaken waar u verstand van hebt en van op de hoogte bent. Pak een ander liever met uw intellect aan dan met uw gevoel. Goede vrienden zijn openhartig en inlevend.

BOOGSCHUTTER

Zowel uw huiselijke als sociale leven wordt begunstigd en ook in financieel opzicht heeft u geen klagen. U kunt binnenkort met een gewaagd project beginnen. Niet alle ideeën die anderen aandragen zijn uitvoerbaar.

STEENBOK

U nadert een belangrijke mijlpaal in uw carrière. U kunt echter een verkeerd advies krijgen. Zit op het werk niet te dagdromen en wees niet te goedgelovig. Met vernuft vindt u een oplossing voor een tergend en oud probleem.

WATERMAN

De dag kan wat saai zijn maar de stappen die u onderneemt zullen positief uitpakken. Uw timing is goed en uw persoonlijkheid valt in de smaak. Zij die daarvoor openstaan kunnen een romantisch rendez-vous tegemoet zien.

VISSEN

U zult het goed met anderen kunnen vinden waardoor plezierige activiteiten hoogtepunten worden. Hoewel zaken en plezier minder goed te combineren zijn kunnen u buiten kantoortijd aantrekkelijke kansen worden geboden.