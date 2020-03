Gaan de Nederlandse anti-coronamaatregelen jou ver genoeg?

Zo kun je je in Nederland alleen laten testen als je in een risicogebied - zoals Italië - bent geweest en gaan de meeste evenementen - vooralsnog - gewoon door. Er zijn deskundigen, zoals Frits Rosendaal die als hoogleraar Klinische Epidemiologie aan het LUMC is verbonden, die zeggen dat je niet naar bijeenkomsten met meer dan 20 mensen zou moeten gaan en bij een verkoudheid thuis moet blijven. Dat betekent dus ook: universiteiten, scholen, restaurants, musea en bioscopen dicht, het openbaar vervoer vermijden en voetbalwedstrijden houden zonder publiek.

Gezin

Ook in Brabant gelden extra maatregelen zoals thuisblijven als je je niet lekker voelt, zeven dagen sociale onthouding en indien mogelijk vanuit huis werken. Jaap van Dissel, de baas van het RIVM, vindt het helemaal niet nodig om deze maatregelen uit te breiden naar de rest van het land, benadrukt hij vandaag in de Volkskrant. „Buiten Brabant zijn het vooral reizigers die het virus meenemen”, zegt hij. „Dat leidt soms tot besmettingen binnen het gezin, maar nauwelijks daarbuiten.”

Praat mee

