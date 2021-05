Daghoroscoop 29 mei - Ga iets leukers doen, Kreeft!

VANDAAG JARIG

Je kunt met een operatieve ingreep te maken krijgen in de nabije toekomst of je hebt in het recente verleden een operatie ondergaan. Zorg voor een zuiver gestel door het lichaam geregeld te ’ontgiften’. Het duurt misschien langer voor je succes sorteert, maar het kan een operatie voorkomen.

ZONDAG JARIG

Filosofische gelijkgezindheid is in de liefde voor je van belang en dat wordt komend jaar nog sterker dan voorheen. Seksuele chemie is niet genoeg, je hebt behoefte aan eensgezindheid op meer terreinen. Je hoeft het niet over alles eens te zijn zolang je op dezelfde golflengte zit. Streef daarnaar.

RAM

Hoewel ambitie een grote rol in je leven speelt, is er geen dwingende reden je te haasten. Kies je woorden met zorg als je je standpunt duidelijk maakt en ga je niet aan kritiek te buiten. Zorg voor een goede privérelatie.

STIER

Verandering van plannen kan betekenen dat je moet werken of je dat leuk vindt of niet. Ga er niet over in discussie als iemand kan dicteren wat je moet doen of laten. Met opstandigheid breng je je baan in gevaar.

TWEELINGEN

Je kunt met lastige situaties te maken krijgen. Plannen kunnen van het ene op het andere moment veranderen en je voor moeilijke keuzes plaatsen. Ook kunnen je vragen worden gesteld over zaken waarin je gelooft.

KREEFT

Verwarrende gebeurtenissen kunnen tot een reeks ongemakkelijke veranderingen leiden. Een afspraak of geplande bijeenkomst krijgt met tegenspoed te maken of gaat helemaal niet door. Ga iets anders en leukers doen.

LEEUW

Dilemma’s die te maken hebben met keuzes en noodzaak kunnen tot gevolg hebben dat je je onzeker voelt. Zit niet bij de pakken neer en richt je op dingen die sowieso moeten gebeuren. Keer saaie mensen de rug toe.

MAAGD

Het kan tot je doordringen dat je heel veel werk moet verzetten om een achterstand in te halen. Stroop de mouwen op en pak de zaken zo efficiënt mogelijk aan. Laat je niet verleiden tot slordig of oppervlakkig handelen.

WEEGSCHAAL

De stress van je verantwoordelijkheden, inbegrepen je werk, huiselijke karweitjes, administratie en het onderhouden van relaties kan je ineens te veel worden. Probeer te analyseren waar die spanning vandaan komt.

SCHORPIOEN

Zakelijke onderhandelingen vereisen dat je snel moet schakelen om een deal te sluiten. Misschien moet je op een naaste terugvallen om voor je garant te staan. Volgens de kosmos hunker je naar vrijheid en dat kan druk opleveren.

BOOGSCHUTTER

Je kunt jezelf verbazen met een overweldigende vlaag van vastberadenheid om te slagen. Probeer niet te veel tegelijk te doen. Stel je gemotiveerd op maar zorg tevens voor een rustige planning. Het leven is geen sprint.

STEENBOK

Er kan de laatste dagen veel gebeurd zijn. Een goed moment om eerlijk te zijn over iets wat je dwarszit. Pas je aan en laat niet tornen aan je goede humeur. Met een dosis humor verbetert een gespannen situatie.

WATERMAN

Het tempo neemt af, tenminste een paar uur. Blijf een uurtje langer liggen als je nergens wordt verwacht. Misschien kun je een ouder familielid een bezoek brengen; het zal een plezierige ervaring voor je zijn.

VISSEN

Een uitgelezen weekend om ideeën te bespreken met vrienden, al zul je je impulsiviteit aan banden moeten leggen als je niet wilt dat het je te veel geld gaat kosten. Bewandel niet steeds dezelfde paden.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!