Hoe gezond zijn eieren nu eigenlijk echt?

„Eieren passen in een gezond dieet, zo simpel is het”, vertelt Wieke van der Vossen. „Maar er bestaat wel iets als ’te veel’ eieren. Ons advies is 2 tot 3 eieren per week, dus zeker niet iedere dag. In eieren zit namelijk cholesterol. Als je daar veel van eet, kan het jouw eigen LDL-cholesterolwaarden licht verhogen, waardoor je bloedvaten uiteindelijk kunnen vernauwen en de kans op hart- en vaatziekten toeneemt.” Maar maak je niet druk als je sommige weken meer eieren eet dan het advies. „Deze gevolgen gelden voor iemand die z’n leven lang te veel eieren eet in combinatie met voeding met veel verzadigde vetten.”

IJzer en eiwitten

Eieren bevatten ook veel goede stoffen. „Namelijk eiwitten, ijzer, vitamines en mineralen”, vertelt Van der Vossen. „IJzer is goed voor het transport van zuurstof door de bloedbanen. Wanneer je een ijzertekort opbouwt, kun je jezelf futloos gaan voelen. Eiwitten staan er om bekend goed te zijn voor de opbouw van spieren”, aldus Van der Vossen.

„Eieren, met name de eidooier, bevatten wel verzadigd vet, dus ze passen beter in een gevarieerd eetpatroon volgens de Schijf van Vijf, dan in combinatie met vette snacks, koekjes en gebak.”

Veganisten en vegetariërs

Wanneer je geen eieren eet, bijvoorbeeld omdat je ze niet lekker vindt, kun je het ijzer ook uit andere producten halen. „Spinazie, paksoi, snijbieten, rundvlees en noten bevatten veel ijzer. Wanneer je meer eiwitten wil nuttigen zijn peulvruchten een goede bron”, aldus Van der Vossen. Als je vegetarisch eet raadt het Voedingscentrum 3 tot 4 eieren per week aan, ééntje meer dan voor niet-vegetariërs. „Zij krijgen namelijk minder verzadigd vet uit vlees binnen. Een ei is vanwege de eiwitten en het ijzer een prima vleesvervanger.”

Invloed van de bereidingswijze

Je kan eieren koken, bakken, pocheren, noem maar op. Maar wat is nou de gezondste en beste optie? Volgens Van der Vossen is koken de puurste en beste manier om eieren te eten. „Als je een ei bakt voeg je natuurlijk vet toe en eet je het ei niet meer puur, maar dat maakt een gebakken ei niet ongezond. Je kunt ze wel beter in onverzadigde vetten, zoals olie of vloeibare margarine, bakken dan in roomboter.”

Iets om voor te waken als je eieren bereidt, is salmonella, de bacterie die kippen bij zich kunnen dragen. „Iedereen kan daar goed ziek van worden, maar voor kwetsbare groepen, zoals jonge kinderen, zwangere vrouwen en ouderen is het gevaar nog groter. Voor die groep is het belangrijk om een ei goed door te bakken.” Voor hen dus liever geen zachtgekookt eitje.

Ei-feitjes

De codes op eieren kunnen beginnen met een cijfer van 0 tot 2. Een 0 staat voor een biologisch ei, waarbij de kip biologisch voer en veel ruimte krijgt. Als de eiercode begint met een 1 is het ei vrije uitloop, die kippen kunnen overdag naar buiten, en binnen hebben ze ook nog best wat ruimte. Een 2 houdt in dat de kippen alleen binnen mogen staan, met weer minder ruimte. Voor het dierenwelzijn is zo laag mogelijke code het beste. Eieren bewaar je het beste in de koelkast. Dan blijven ze iets langer vers. Bacteriën zoals salmonella kunnen minder snel groeien bij lage temperaturen. Eieren mogen 28 dagen na de legdatum nog ’vers’ heten. Maar voordat de eieren na het productieproces bij jou in het mandje liggen, is er vaak al een week verstreken. Hou dus altijd de houdbaarheidsdatum op het doosje in de gaten. Eet je ze na de houdbaarheidsdatum op? Verhit ze dan goed. Geverfde eieren uit de supermarkt kun je veilig eten, daar moet namelijk veilige verf voor gebruikt worden. Als je zelf eieren beschildert kan je die ook veilig eten, zolang je milde verf of viltstiften gebruikt, geen muur- of vingerverf.

