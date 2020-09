’Wat de Tour de France kan, kan de Sinterklaasintocht toch ook?’

Ze fietsen zich het snot van de neus. Of zoiets. Ik heb meerdere keren Leontien van Moorsel geïnterviewd. En daarna heb ik haar levensverhaal opgeschreven in een boek (De rit van mijn leven, red.). Sindsdien weet ik dat wielrennen voor sommigen van levensbelang is. En dus, ondanks deze coronatijden, ging de Tour de France gewoon van start.

Sportzomer

Ik vind het prima. Ik heb helemaal niks met sportprogramma’s, maar wie ben ik om anderen hun plezier te ontzeggen? Die hele sportzomer waarop de fans zich zo enorm hadden verheugd was al in het water gevallen. Geen EK voetbal (of was het nou WK?), geen Formule 1 in Zandvoort, geen Olympische Spelen… Ik snap heel goed dat dat om te janken is als je niks liever doet dan de sportieve prestaties van anderen bewonderen.

Dus jongens op de trappers met z’n allen. Goed afstand houden, testen, testen, testen, handen wassen tot ze stuk zijn. Jullie kennen de regels en dan hopen we er maar gewoon het beste van. Het is een evenement in de buitenlucht, dus in principe moet het kunnen. Jammer dat er geen publiek bij de finish mag staan, maar het vereist nou eenmaal wat aanpassingsvermogen om dingen door te laten gaan in tijden van corona. Met aanpassingsvermogen en creatief denken kom je een heel eind. Als je maar wil… En de sportfan wíl. Wielrennen zien, voetbalwedstrijden op televisie en eindeloos lange nabesprekingen over beide. Prima, ik lees wel een boek.

Sinterklaas

Maar wie níet wil: de organisatie van de Sinterklaasevenementen… In Amsterdam is dit jaar geen intocht van Sinterklaas. De burgemeester heeft de zaak afgelast. Met corona als de ultieme smoes: ’Sorry, ik moet onze afspraak afzeggen; ik hoest een beetje.’ ’Jammer joh, Sinterklaas kan dit jaar niet komen. Teveel zingende kindjes…’ Echt mevrouw Halsema, is dat waarvoor u bang bent? Of heeft het toch een beetje met die pietenheisa te maken? Ik snap dat u moe wordt van al dat gedoe. Ben ik ook al jaren, maar moeten daar nu kinderen de dupe van worden? En in navolging van die beslissing komt de Sint in veel meer plaatsen dit jaar niet aan. Honderden Sinterklaascomités gooien nu alvast de tabberd in de ring. Want corona… En hoe moet dat dan?

Maar als de Tour de France georganiseerd kan worden die heel Frankrijk doorkruist, moeten er toch ook mogelijkheden zijn voor de Sinterklaasintocht in de Nederlandse dorpen en steden? Kom op nou, vraag eens wat creatieve denkers. Ga desnoods te rade bij de organisatoren van de wielerronde. Wat zij kunnen, kunnen jullie toch ook? Doe gewoon eens wat beter je best. Ook dit jaar zijn er weer talloze ’conceptueel denkers’ afgestudeerd aan diverse kunstacademies. Schrijf desnoods een prijsvraag uit. Maar laat niet al die gelovige kinderen in de kou staan! ’Mama, wanneer komt Sinterklaas nou bij ons aan?’ ’Nou eh... Dat vonden de meneren en mevrouwen van de gemeente een beetje lastig. Dus hij komt niet dit jaar. Volgend jaar beter. En goed nieuws: dan is ook je voetje weer gegroeid. Kun je een groter schoentje zetten waar veel meer pepernoten in kunnen. Is dat geen feest?’ Je moet wat, als ouder.

Sinterklaasjournaal

’Jammer kind, dan maar geen Sint’ mag dan rijmen, persoonlijk vind ik het geen optie. Ik ga er voorlopig voor mijn eigen zielenrust dan ook vanuit dat de NTR haar belofte nakomt en ook het nationale Sinterklaasjournaal - van 9 november tot 6 december - gewoon uitzendt. Gelukkig belooft de omroep in een verklaring: „Het Sinterklaasjournaal volgt de belevenissen van Sinterklaas en zijn pieten op weg naar Nederland én in aanloop naar pakjesavond.”

Maar ik houd nog even mijn hart vast. Geen Sinterklaasjournaal zou toch een gemiste kans zou zijn. Ik hoef maar te denken aan hoe groot mijn eigen ontzag voor de goedheiligman vroeger was en ik sla meteen aan het handen wassen tot de vellen erbij hangen. Als de Sint me dat had gevraagd... Jongens, waar is de desinfecterende zeep? Ik ben even een uurtje zoet.