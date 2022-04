Kirsten (50): ‘Sinds drie maanden probeer ik weer ’normaal’ te eten’

Zit jij op dit moment op je streefgewicht?

„Jazeker, maar ik zou wel 3 of 4 kilo af willen vallen. Niet omdat ik mezelf te zwaar vind, maar omdat ik mezelf wil finetunen. Alles moet iets strakker. Dus ik eet heel gezond, doe aan krachttraining en probeer elke dag 10 duizend stappen te zetten.”

Wat is jouw levenswijze?

„Ik heb heel wat eetstijlen uitgeprobeerd. 16 jaar lang at ik koolhydraatarm, ofwel ketogeen. Ik mocht maximaal 20 gram koolhydraten per dag eten. Dus geen aardappelen, rijst of pasta. In de eerste vijf jaar viel ik daar 60 kilo van af. Ik bleef 11 jaar keurig op gewicht, maar wilde tóch nog iets meer afvallen.

Toen kwam het eierendieet, ook wel een egg-fast, om de hoek zeilen. Vijf dagen per week at alleen ik boter, kaas en eieren. Je kan verrassend veel combinaties maken met die drie dingen; zoals een soort eierbroodjes, wafels en pannenkoeken. Maar het was echt afzien. Op Instagram was iedereen lovend over het dieet, maar ik kwam er juist 3 kilo van aan. Dat kon wel te maken met de ziekte van Hashimoto, waardoor mijn schildklier niet goed werkt. Misschien waren het dieet en ik geen match.

Sinds drie maanden probeer ik weer ’normaal’ te eten. Een voedingscoach rekent voor mij uit hoeveel eiwitten, koolhydraten en vetten ik op een dag moet eten om af te vallen. Ik plan vooruit wat ik mag eten om mijn ’doel’ van de dag te behalen en leg al mijn eten op een weegschaal. Ik moet meer dan 2000 calorieën op een dag eten en meer dan 12 keer zoveel koolhydraten dan toen ik ketogeen at. De resultaten zijn zichtbaar; bij elkaar opgeteld ben ik 10 centimeter kwijt rondom mijn middel en heupen.

Hét verschil tussen ketogeen en ’normaal’ eten is voor mij dat ik geen hoofdhonger meer heb. Ik snak niet meer naar de dingen die ik niet mag. Ik mag alles zolang het in mijn eetschema past.”

Hoe vaak sport je en wat doe je?

„Om vet te verbranden en spieren op te bouwen doe ik vier keer per week aan krachttraining en cardio in de sportschool. Ik heb dus drie rustdagen, maar op die dagen moet ik volgens mijn sportschema wel achtduizend tot tienduizend stappen per dag zetten. Dat doe ik overigens ook op dagen dat ik wel sport. Daar moet ik tussen en na mijn werk echt tijd voor maken. In mijn beroep, verloskundige assistent, zit ik een groot deel van de dag, dus kom ik daar namelijk niet zo makkelijk aan.”

Hoe kijk je aan tegen roken en het drinken van alcohol?

„Heel simpel, ik doe het allebei niet. Ik zou wel alcohol mogen drinken volgens mijn voedingscoach, maar ik heb er geen behoefte aan. Die ene keer dat ik een likeurtje drink ben ik ook gelijk dronken, omdat ik het niet gewend ben. Roken heb ik nooit gedaan en als ik het deed zou dat mij denk ik belemmeren in het intensieve sporten.”

Wat is jouw gouden tip voor gezond leven?

„Mijn tip is echt, beweeg! Het liefst een half uur per dag. Je hoeft daar niet eens voor naar sportschool, ga gewoon wandelen. Dat maakt je jong. Rust roest! De gouden regel in mijn eigen leefstijl is ook letten op mijn voeding. Als je alles weegt en weet hoeveel je eet, is afvallen eigenlijk een optelsom van koolhydraten, eiwitten en vetten. Als je dan een keer een bakje chips wil, kan je daar naartoe eten door gedurende de dag minder vette producten te nuttigen. Ik probeer de leefstijl leuk te houden door lekker uit eten te gaan of door de touwtjes wat losser te houden op vakantie. En als mijn lichaam moe is hou is gewoon een extra rustdag.”

Wat is jouw grootste valkuil?

„Het weekend. Dan slaan de verleidingen toe en krijg ik zin in chips. Maar ik blijf stug door eten hoe ik doordeweeks ook eet, omdat ik weet dat het niet goed voor mijn afvaldoel is. Als ik écht zin krijg in een plak cake bij mijn kopje thee let ik de rest van de dag op mijn voeding. Ik kan die dag dan niks vets eten als ik binnen de lijnen van mijn eetschema wil blijven. Ik zie dit totaal niet als dieet, maar als een leefstijl die elke dag net iets anders is.”

Diëtisten en artsen adviseren om altijd éérst in gesprek te gaan met je huisarts, diëtist of specialist voordat je aan een afvalmethode begint. Hij of zij kan samen met jou bekijken welke methode bij jouw lijf past, de aandachtspunten voor je gezondheid in kaart brengen en je adviseren.

