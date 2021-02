Leonie (42) in Peru: ’Mijn hart brak bij het zien van zoveel wanhoop’

Leonie werkt in de sloppenwijk Manchay in Peru. Ⓒ Leonie van Iersel

In de rubriek ‘Corona in…’ bespreken we de situatie rondom corona in het buitenland, door de ogen van een VROUW-lezeres. Vandaag Leonie van Iersel (42) vanuit Lima, Peru. Ze zag met eigen ogen hoe corona de sloppenwijken, waar ze een school heeft, hard raakte. „De wanhoop bij de Peruanen was zo schrijnend.’’