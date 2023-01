Praat mee: Zou jij je kind stimuleren om naar het MBO te gaan?

Uit de nieuwe keuzegids mbo blijkt dat mbo’ers die de techniek in gaan anderhalf jaar na hun studie een hoger bruto-uurloon verdienen dan menig hbo’er, meldt de Telegraaf. Een mbo’er die kiest voor procestechniek verdient het meeste, namelijk gemiddeld 20,90 euro bruto.

Dit is een groot verschil met het gemiddelde brutoloon van hbo’ers. Dit is namelijk zo’n 16 euro per uur, blijkt uit de cijfers van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Daarbij zijn mbo’ers vaker tevreden met hun functie dan hun hbo-collega’s. Daarentegen besluiten alsnog veel mbo-leerlingen om na hun opleiding alsnog door te stromen naar het hbo.

Gemiddeld is het dus lonend om een mbo opleiding te volgen. Maar wat als je kind bijvoorbeeld VWO heeft afgerond? Zou je dan alsnog je kind stimuleren om naar het mbo te gaan? Of zou jij toch je kind stimuleren om een zo hoog mogelijke opleiding te gaan volgen?

Jason snapt niet dat ouders hun kinderen graag op het VWO hebben.

100%mezelf vraagt zich af wat mbo’ers tien jaar na hun studie verdienen in vergelijking met een hbo’er.

Hannah vindt dat we van het idee af moeten dat hbo meer waard is dan het mbo.

