Jamie Faber (ex Dean Saunders): ’Ik heb geen keuze, er is niemand anders die de boodschappen betaalt’

Jouw leven ging niet altijd over rozen; is dat ook iets wat in de serie naar voren komt?

“Mijn leven is heel leuk, maar niks is wat het lijkt. Ik wilde een beetje van dat stigma af. Via social media lijkt misschien alles helemaal dik voor elkaar, maar je kunt nooit in het echte leven van iemand kijken. En iedereen heeft wat en bij mij was het zeker niet perfect. Dat is breed uitgemeten in de media en het is dan ook geen geheim dat ik met mijn zoontje in een blijf-van-mijn-lijf-huis heb gezeten. Daar besteden we in deze serie aandacht aan want ik ga daar ook met een camera naartoe. Daarnaast zit er ook een heleboel humor in dus ik denk dat we een mooie balans hebben gevonden. Net als in het echte leven en dat geldt dus ook voor mij. ”

In tegenstelling tot de Housewives of Amsterdam lijken jullie echte vriendinnen. Is dat echt?

“Jazeker. We kenden elkaar allemaal en bij ons zul je geen ruzie zien want we zijn al jaren vriendinnen. Ik heb persoonlijk wel genoten van die andere serie hoor! Maar het is heel andere televisie dan Goud Zuid.”

Je krijgt weleens rotopmerkingen op social media over het feit dat je veel werkt en er niet altijd bent voor je kind. Hoe ga je daarmee om?

“Ik heb geen keuze, ik móet werken want er is niemand anders die de boodschappen betaalt. Dus ja, dan moet ik soms naar Parijs of ’s avonds werken. Er zijn genoeg moeders die ervoor kiezen om thuis bij de kinderen te blijven, maar ik heb die keuze niet. Hoe kan ik anders mijn woning betalen of überhaupt in mijn levensonderhoud voorzien? Het is nou eenmaal de realiteit van mijn bestaan.”

Wat waren jouw verwachtingen van deze serie?

“Ik kende de groep meiden natuurlijk en ik weet hoe wij met elkaar omgaan. Dus ik wist dat dit in ieder geval grappig zou kunnen worden. En dat is uiteindelijk gebleken. Ook de aansluiting met het productieteam was geweldig en voelde als een warm bad. Daardoor konden wij heel makkelijk onszelf zijn en vergaten we de camera’s regelmatig waardoor je als kijker echt meegenomen wordt in onze levens.”

Was alles wat jullie samen deden gescript, dus door de productie bepaald?

“Nee hoor. Wij legden onze agenda’s naast elkaar en keken wie het leukste programma had. Zo werd bepaald waar de camera mee naartoe ging. Er is dus niets in scene gezet.”

Hoe gaat het met je schoenenlijn?

“Dat gaat echt heel goed dus daar ben ik heel erg trots op. In de serie neem ik de kijker ook mee in dat hele proces. Zo zie je me ontwerpen in Parijs en de camera ging ook mee naar kantoor en ziet de kijker hoe een collectie tot stand komt. Ik vond dat heel leuk om te laten filmen. Dat vond ik vroeger toen ik The Hills keek ook zo leuk om te zien hoe al die ondernemers het deden. En nu kunnen kijkers bij ons kijken hoe we onze ondernemingen runnen.”

Is er al ruimte in je leven voor een nieuwe liefde?

Lachend: “Daar kan ik op dit moment niets over zeggen. Dan moet je de serie maar gaan kijken….daarin wordt wat meer duidelijk.”

Vanaf 5 april te zien bij Net5 om 22:30 uur.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.