Lekker! Hong Kong milk tea met koffie jelly

Culi-expert Marjolein: „’Water kan geen bloed worden’, zei mijn oma. Oftewel: er gaat niks boven familie. Na maanden van halfslachtig functioneren, snap ik wat ze daarmee bedoelde. Mijn dochter nam de was over en mijn zoon kookte meestal. Het koffie/theerecept van Bobaguys is helemaal iets voor hem.”

Ingrediënten voor de koffie jelly (voor 4 personen)

4 tl gelatinepoeder

480 ml koffie, koud of warm

75 g lichtbruine basterdsuiker

Ingrediënten voor de milk tea

275 g ijsblokjes, plus extra voor opdienen

40 g losse zwarte theeblaadjes

200 g zoete, gecondenseerde melk

Bereidingswijze

Stap 1:

Schenk 120 ml koud water in een kommetje. Strooi de gelatine erover en laat het mengsel onaangeroerd 10 minuten rusten. Breng intussen in een pannetje de koffie op laag vuur aan de kook.

Stap 2:

Roer de suiker erdoor tot die is opgelost en breng weer aan de kook. Haal van het vuur en roer het gelatinemengsel erdoor. Roer tot alles oplost en er geen gelatineklontjes meer zijn. Laat afkoelen tot op kamertemperatuur, maar zet nog niet in de koelkast. Schenk de afgekoelde koffiegelei in vier glazen van 475 ml.

Stap 3:

Zet een muffinbakvorm in de koelkast en leg de glazen schuin in de vorm, zodat de gelei schuin opstijft. (Je kunt ook een prop aluminiumfolie onder elk glas leggen zodat het niet verschuift.)

Stap 4:

Zet het 4 uur, of een nacht, in de koelkast tot de gelei stevig is.

Stap 5:

Doe de ijsblokjes in een kom. Breng 720 ml water aan de kook in een pannetje. Haal van het vuur en voeg de thee toe. Laat de thee 4 minuten trekken en zeef hem dan boven de ijsblokjes.

Stap 6:

Roer er, terwijl het ijs smelt, de gecondenseerde melk door. Roer tot alles goed gemengd is.

Stap 7:

Laat de milk tea in de koelkast afkoelen. Haal de glazen uit de koelkast als de koffiegelei stevig is. Voeg een handje ijsblokjes toe aan elk glas. Schenk langzaam 240 mililiter milk tea in elk glas. Dien op met een lepel en een rietje.

