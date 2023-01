Daghoroscoop 20 januari - Sterrenbeeld Stier: Je ondeugende kant kan gaan opspelen!

VANDAAG JARIG

Je kunt veelvuldig te maken krijgen met sterfgevallen die financiële gevolgen zullen hebben voor een naaste. Ook vrienden kunnen privé met drama’s worden geconfronteerd die ook nog een test kunnen worden voor jouw vriendschap. Blijf bij kinderen aandringen op voorzichtigheid in het verkeer.

STERRENBEELD RAM

Er begint een periode van reflectie en contemplatie. Je kunt de komende vier weken troost putten uit vrijwilligerswerk voor een humanitaire organisatie of sociaal project. Voltooi tevens achterstallig werk en concentreer je op privé plannen.

STERRENBEELD STIER

Besteed extra aandacht aan jouw sociale leven. Jouw ondeugende kant kan gaan opspelen en je doet er goed aan om jouw neiging om voor clown te spelen te bedwingen. Bovendien heb je een gat in je hand, waarin geld wel erg snel verdwijnt.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Reken op de nodige actie aan het romantische front. Vrijgezellen kunnen een grote mate van aantrekkingskracht ontwikkelen en gehuwden zullen romantische momenten beleven met hun partner. Ook ben je nu creatief.

STERRENBEELD KREEFT

Studie, maar ook nieuwe ervaringen, reizen of kennismaken met mensen in een ander land of met een andere cultuur zal je de ogen openen voor andere aspecten van de wereld om je heen. Een goed moment om jouw horizon te verbreden.

STERRENBEELD LEEUW

De trend voor vandaag is aanzienlijk beter dan die van gisteren. Er kan een agressieve noot klinken in jouw emoties. Als je die inzet voor artistieke inspiratie kan het een geweldige dag worden. Ook liefde wordt begunstigd.

STERRENBEELD MAAGD

Er lijkt sprake van een meningsverschil over een lange termijndoel of een stap in jouw carrière. Weeg de voor- en nadelen tegen elkaar af en neem pas een besluit als je het eens bent geworden. Een relatie kan nu beginnen of juist eindigen.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

De trend is gunstig, al kun je minder energiek zijn dan anders. Gehuwden zullen zich moeten inspannen om hun voordeel te doen met de nu gunstige stand der planeten. Voor vrijgezellen kan een romance voor het grijpen liggen.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Het is van belang tijd te besteden aan jouw geliefde, maar ook aan jezelf, al is het maar om jouw zelfvertrouwen op te krikken. Een prima dag om creatief actief te zijn en iets unieks te ontwikkelen, nu jouw geest op scherp staat.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Positieve invloeden doen jouw zelfvertrouwen toenemen. Je zult opgelucht zijn als je over voldoende geld kunt beschikken om een dringend financieel probleem op te lossen. Geniet de komende tijd van huiselijk comfort en beminden.

STERRENBEELD STEENBOK

Je kunt gespannen zijn of humeurig. Laat wat spontaan gedrag in jouw leven toe en sla de dagelijkse routine eens over. Mijd de confrontatie met onaangename mensen want je zult niet in staat zijn iets in hun gedrag te veranderen.

STERRENBEELD WATERMAN

Tot laat in de middag kan jouw vitaliteit te wensen overlaten. De relatie met de leiding kan gespannen zijn, maar stel je desondanks professioneel op. Je kunt een kans krijgen jouw inkomen op te krikken. Geef niet te veel geld uit.

STERRENBEELD VISSEN

Nieuwe ontwikkelingen kunnen leiden tot minder werkzame uren en meer tijd voor ontspanning. Misschien vertrek je uit een overvolle locatie naar een plek met meer frisse lucht en mooi uitzicht. Je zult je daar beter kunnen concentreren.

