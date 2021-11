63% van de Nederlanders viert Pakjesavond: ’We maken er een groot feest van!’

Columns & Opinie

’Zarayda, jouw opname was niet nodig geweest en dat maakt me ziedend’

Hester Zitvast schrijft over dat wat haar opvalt in het nieuws. Dit keer over het bericht dat Zarayda Groenhart zich niet liet vaccineren, corona kreeg en in het ziekenhuis terechtkwam. ’Die opname was dus niet nodig geweest en het maakt me ziedend.’