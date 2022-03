5 tips om de overgang van winter- naar zomertijd vlekkeloos te laten verlopen

Premium Verhalen achter het nieuws

Zo doe je de perfecte powernap mét de juiste tijd

Even een dutje doen tijdens werktijd. Voorheen was dit misschien lastig, maar nu we in groten getale vanuit huis werken wordt het steeds verleidelijker. Maar is zo’n powernap nou echt bevorderlijk voor de productiviteit en concentratie? We bespreken het met neuroloog Rolf Fronczek van het LUMC en sl...