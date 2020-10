Daghoroscoop 8 oktober

VANDAAG JARIG

In de liefde hebt u houvast nodig, geen flierefluitende partner, al is die nog zo charmant. Ook evenwicht is van belang; als de één meer geeft dan de ander, komt ergernis om de hoek. Naarmate het jaar vordert wordt uw liefdeleven sterker; conflicten en meningsverschillen verdwijnen geleidelijk.

RAM

Wat u kwijt bent vindt u terug op de plaats waar u het de laatste keer zag. Wees gastvrij als zich onverwacht bezoek aandient op een ongelegen moment. Pas uw plannen aan, probeer te glimlachen en poets uw ongenoegen weg.

STIER

Maak geen ruzie met aan assertief familielid over bezittingen uit een nalatenschap. Laat u evenmin de rol van scheidsrechter opdringen. Er kan geheimzinnigheid langen rond een verklaring. Verdiep u in vergunningen en rechten.

TWEELINGEN

Familie die u een tijdje niet hebt gesproken kan u binnenkort op het dak vallen met eindeloze verhalen. Let op uw uiterlijk; probeer er zo verzorgd mogelijk uit te zien. Financiële verplichtingen kunnen hun nadruk verliezen.

KREEFT

Iets wat voorheen onbereikbaar was kan u nu worden aangeboden op het spreekwoordelijke dienblad. Vergelijk prijzen en ga niet over één nacht ijs. Wat u nodig hebt is tegen een aantrekkelijker prijs te koop dan u denkt.

LEEUW

Doe wat gedaan moet worden en zet uw telefoon uit. Financiële druk neemt af. Blijf op de hoogte van hetgeen in de wereld gebeurt; uw kennis van feiten wordt gewaardeerd. Een vraag kan verrassend beantwoord worden.

MAAGD

Reken niet op geheimhouding als u iemand iets toevertrouwt. Verbeter uw inkomen door extra opdrachten te aanvaarden en delegeer werk dat door anderen gedaan kan worden. Het kan lastig zijn te kiezen tussen wat u wilt en kan.

WEEGSCHAAL

Zakelijk mag u vandaag wat risico nemen; een gokje kan winst opleveren. Privé beslommeringen kunnen u meer bezighouden dan u uw partner wilt toegeven. Controleer stopcontacten en bedrading in uw huis en kantoor.

SCHORPIOEN

Er kan iets gebeuren wat u hebt zien aankomen en waarmee u uw voordeel kunt doen. Zaken die in duisternis waren gehuld worden ineens duidelijk. Een kijkje achter sommige schermen zal een paar vragen beantwoorden.

BOOGSCHUTTER

Begin bescheiden als u nieuwe ideeën aan de man wilt brengen en breid ze pas uit als ze instemmend worden ontvangen. Vijl uw standpunten bij en bepaal nauwkeurig de weg die u wilt gaan. Wees royaal als u geeft.

STEENBOK

Wat u zoekt kan nu voor het grijpen liggen, dus aarzel niet. Laat zien wat u aan kennis en kunde in huis hebt en neem het heft in handen. Liefde groeit maar kan turbulente tijden doormaken. Eerlijkheid is doorgaans het beste.

WATERMAN

Probeer meer te weten te komen over theologie, filosofie en profetische wetenschappen. Zeg wat u denkt maar doe uzelf geen geweld aan. Liefde wakkert aan maar blijf op uw hoede voor iets wat té snel té goed gaat.

VISSEN

Verwacht goed nieuws van iemand die terugkeert van een reis. Een onthulling is in uw voordeel. Nog alleen kunt u plotseling voor iemand vallen maar als hij of zij net is gescheiden is het verstandig voorlopig afstand te houden.