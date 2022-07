’Het is de ultieme vrijheid om elke dag te kiezen waar je wil wonen’

Twee linkerhanden

„Zeven jaar geleden begon het te kriebelen om door alle landen van Europa te gaan trekken. Alleen: ik was net gescheiden en alleenstaande moeder van twee kinderen. De reacties die ik kreeg waren: hoe ik dat in godsnaam ging doen? Dat wist ik zelf ook nog niet. Ik had nog een personal training studio, een huurhuis en moest hard werken om de kinderen eten te geven. Toch maakte ik een plan om locatie-onafhankelijk te kunnen werken. Ik miste alleen nog een handig mens, want met mijn twee linkerhanden kwam ik niet zo ver, haha.

DHL-vrachtwagen

Toen kwam Ronald op mijn pad: een kei in techniek, maar bovenal mijn grote liefde. Hij was net zo enthousiast als ik en binnen twee maanden kochten we samen een oude DHL-vrachtwagen die Ronald eigenhandig omtoverde tot woonwagen – of Oliver, zoals we de bus noemen. Samen zijn we een topteam: ik verzin het en Ronald maakt het.

In oplossingen denken

Afgelopen jaar trokken we acht maanden door Europa, samen met mijn 13-jarige zoon en onze twee grote honden. We reden door Spanje, Portugal, Frankrijk, Oostenrijk en Slovenië en stopten waar we maar wilden. Onderweg verdiende ik mijn geld als coach; tegenwoordig maak ik namelijk business concepten voor mensen die ook locatie onafhankelijk willen zijn. Mijn advies? Denk altijd in oplossingen. Zo kon mijn zoon acht maanden mee zonder gedoe met school, omdat we hem een jaar hadden uitgeschreven. Dat jaar leerde hij heel veel.

China

Wij willen niets anders meer. Het is de ultieme vrijheid om elke dag weer te kiezen waar je wil leven en waar je wil wonen. Je neemt je huis gewoon met je mee! Dromen hebben we genoeg: zo willen we ooit nog naar China rijden. Niet dat we een stenen woning afzweren. We hebben zelfs een huis gekocht in Valencia, de perfecte uitvalsbasis voor nog veel meer mooie trips!”

