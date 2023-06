Daghoroscoop 17 juni - Sterrenbeeld Steenbok: Speel open kaart!

VANDAAG JARIG

Houd voor ogen dat een harmonieus gezinsleven de basis vormt voor succes in jouw loopbaan. Jouw liefdesleven kan toe zijn aan verbetering en het probleem kan zijn dat jij niet weet wat je wil. Jouw financiën hebben weinig te vrezen, in tegenstelling tot die van ouders, die in moeilijkheden kunnen raken.

ZONDAG JARIG

In financieel opzicht zul je in de loop van het jaar tot het inzicht komen dat je jouw denkwijze moet veranderen, en dat geldt ook voor die van sommige vrienden. Houd elkaar op de hoogte, maar neem niet aan dat zij de wijsheid in pacht hebben. Let op jouw gewicht; je kunt naar corpulentie neigen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

Wees je bewust van de consequenties van elke keuze en houd rekening met uitdagingen. Stel de voorbereidingen van een plechtigheid of feest niet uit, want dat stelt iemand, die jou lief is, teleur. Jij hoeft je niet te vervelen dit weekend.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

Probeer uit te slapen teneinde jouw geestkracht op te peppen. Emotionele uitputting kan het gevolg zijn van langdurige persoonlijke, financiële of zakelijke zorgen. Ben je onderweg dan kunt jij dit weekend een leuke ontmoeting hebben.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

Plezierig vermaak met vrienden zal een welkome afwisseling zijn van huiselijke spanningen of emotionele eisen van naasten. Iemand in jouw omgeving kan geluk hebben; moedig diegene aan en vaar mee op diens kompas.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

Verantwoordelijkheden en verplichtingen kunnen zwaar wegen. Als je daaraan niet kunt voldoen volgens jouw eigen hoge standaard wordt het tijd uit te zoeken wat afgestoten moet worden. Concentratie zal moeite kosten.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

Sluit je aan bij een gezelschap dat zich richt op literatuur, lezen en schrijven. Discussies met gelijkgestemden zullen jou inspireren. Zoek op internet contact met lieden met ongewone denkbeelden. Schiet vanavond niet uit jouw slof.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

Bevestig afspraken, mensen kunnen vergeetachtig of slordig zijn. Dring jouw mening niet aan anderen op. Gebruik je energie constructief door iets nuttigs te gaan doen. Vertrouwelijke informatie kan je nopen jouw plannen aan te passen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

De meesten van jullie zullen dit weekend met een tevreden gezicht beleven. Vriendschap en spontane genoegens zullen de sfeer bepalen. Iemand met autoriteit kan van het toneel verdwijnen en dat zal je allerminst spijten.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

Doe kalm aan anders vliegen jou allerlei activiteiten naar de keel. Pas jouw dieet of sportprogramma aan; varieer meer om motivatie in stand te houden en probeer de discipline te hervinden die jou momenteel in de steek lijkt te laten.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Tegenstrijdige impulsen kunnen het moeilijk maken aan verplichtingen te voldoen. Toch zul je het goede voorbeeld moeten geven. Ook als jij het antwoord weet op alle vragen doe je er verstandig aan je op de vlakte te houden.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

Neem een goede vriend(in) mee als jij op koopjesjacht gaat. Speel open kaart als jij iets hebt toegezegd waartoe je niet in staat bent en laat de zaak niet op z’n beloop. Werk jouw administratie bij als je een eigen bedrijf hebt.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

Een oudere kan je verbazen met een suggestie voor een plezierig weekend. Beoordeel andere mensen niet op hun uiterlijk; dat kan immers misleidend zijn. Probeer je niet te onttrekken aan een verplichting of afspraak.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

Jij kunt veel voor elkaar krijgen als je jouw energie goed gebruikt. Doe je dat niet dan zet je dingen in gang waar niets van terechtkomt. Jouw intieme relatie kan je neerslachtig stemmen maar dit is niet het moment om deze te beëindigen.

