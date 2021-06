’Nederlanders gierig? Daar ben ik zo klaar mee!’

„Nou ja,” zegt ze, „toen ik boodschappen deed, bedacht ik me ineens dat ze misschien liever wijn dronken dan bier. En dat je dan nooit weet of ze vragen om witte, rode of rosé. Ook zo stom als je het dan niet in huis hebt. En stel nou dat ze allebei hetzelfde willen drinken. Ik vind het armoedig hoor, als ik halverwege de avond moet zeggen dat de wijn op is. En toen realiseerde ik me dat ze misschien wel helemaal geen alcohol drinken. Corona hè, ik heb die mensen al maanden niet meer gezien. Ze kunnen in de tussentijd wel veganistische geheelonthouders zijn geworden. En eigenlijk wilde ik een aardbeientaart maken als dessert, maar stel nou dat ze glutenvrij willen eten? Dus toen heb ik ook maar chocola gekocht voor Hemelse Modder… Nou ja, weet je mam, ik wil gewoon niet te kort hebben. Aan het einde van de avond moet er eten over zijn. Anders heb je toch een beetje gefaald als gastvrouw…”

Nog dagenlang restjes

Oké, dit is mijn kind. Het kan niet anders. Na ieder etentje, borrel of andersoortig feestje zitten we nog dagenlang met de restjes opgescheept. Vlakbij mijn huis zit een sociale werkplaats. Ik heb er weleens een buslading snoep afgeleverd. Iets te riant ingekocht voor Sint Maarten. En de buren duiken tegenwoordig achter de bank als ze me aan zien komen. Bang dat ik ze weer op wil zadelen met kratten overtollige cupcakes of zoute krakelingen. De hele buurt zucht onder de door mij veroorzaakte coronakilo’s. Want ik zal maar eens tekort hebben. Of erger nog: dadelijk denken ze nog dat ik gierig ben.

Dochter figureert...

De dochter haalt zich nogal eens iets op de hals. Weet je nog dat ze zich had opgegeven voor een nieuw muziekprogramma bijvoorbeeld? Zo meldde ze zich in een dolle bui ook aan als figurant voor een Poolse serie. Die zochten namelijk nog een bloemenverkoopster. En laat ze nou net als bloemist in een hele mooie winkel werken. De eigenaresse van de winkel vond het meteen helemaal prima, want die is al net zo impulsief als die krullenbol van mij. En zo stond het kind in een vrolijk blauw shirt een bosje rozen te verkopen aan de hoofdrolspeler van een reeks die vooralsnog alleen op Youtube te zien is, maar waarvan de makers hopen dat iemand het zo leuk vindt dat ze er tien delen van mogen maken voor op televisie. Thema: de vooroordelen van Nederlanders ten opzichte van Poolse migranten en andersom. Miss Polen 2013 speelt de hoofdrol en volgens het verhaal woont ze samen met de nogal stille Nederlander Jeroen die in onze aflevering voor het eerst zijn schoonouders ontmoet en hen voorstelt aan zijn eigen ouders.

Ze had honger

Het was een rolletje van niks: ‘Wat voor rozen wilt u? We hebben duurdere die lekker ruiken en minder dure exemplaren.’ De jongen koos de goedkopere en vroeg of er één duurdere in het bosje kon. Toen hij ze aan zijn zogenaamde schoonmoeder overhandigde draaide hij het boeketje snel zo dat de geurende roos het dichts bij haar neus was. De Nederlandse ouders woonden in het saaiste eengezinshuis dat ik ooit zag. De visite kreeg een paar pepernoten bij de koffie. Ze zaten nog niet in de auto op de terugweg of de Poolse moeder vroeg haar dochter waar de McDonald’s zat. Ze had zo’n honger…

Vooroordelen… Nederlanders zijn gierig. Je krijgt er niks te eten, of hooguit één koekje en daarna gaat de trommel dicht. Tuurlijk jongens. En we lopen ook nog op klompen en iedere winter schaatsen we de Elfstedentocht… We geven nooit fooien en sturen elkaar tikkies van 50 cent als we een wc-muntje hebben voorgeschoten…

Wat zijn we toch lekker woke

Het woord van 2021: woke. We mogen ons niet verkleden als cowboys of indianen want dan doen we aan cultural appropriation (moeilijk woord hè; betekent: iemands cultuur inpikken). We mogen niet zeggen dat er in bepaalde culturen meer wordt gedronken of drugs wordt gebruikt, want dan zijn we aan het discrimineren. Hebben we een dochter die droomt van een prinsessenjurk, dan praten we haar een brandweermannenpak aan, want anders zijn we te genderbepalend bezig en we wringen onszelf in allerlei bochten om maar niemand voor het hoofd te stoten. Maar zelf neergezet worden als gierige vrekken? Joh, doe maar hoor.

Hele buffetten

Ik weet niet wanneer jij voor het laatst dat beruchte ene koekje bij de koffie kreeg, maar ik kan het me niet heugen. Het was in ieder geval niet bij mij, want ik ruk hele buffetten aan als er iemand op bezoek komt. Net als mijn dochter. Het was ook niet bij een van mijn vriendinnen, want daar staat ook de tafel vol als je bij ze langsgaat. En als ik weet dat iemand het niet zo breed heeft, neem ik dozen vol eten mee.

Eten kreng

Ik ben er zo langzamerhand wel klaar mee. Prima joh, doen we toch geen indianenstrepen op onze gezichten morgen tijdens de wedstrijd (mag zo’n leeuwenpak eigenlijk wel, of is dat vernederend voor de koning van de dieren?), maar de eerste die nog een iemand durft te beweren dat Nederlanders gierig zijn, sluit ik een week op in mijn voorraadkast: eten kreng!