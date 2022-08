Moeten Rachel en Roxeanne Hazes hun ruzie voor zichzelf houden?

Toen Roxeanne op Instagram deelde veel steun te krijgen na haar uitspraken, zocht Rachel ook de media op. Ze keerde zich direct tegen haar dochter. „Laten we het erop houden dat het vooral de rijke fantasie is van een toen nog jong meisje”, verklaarde ze tegen RTL Boulevard.

Haar zoon André plaatste op Instagram een reactie waarin stond dat hij met pijn in zijn hart en plaatsvervangende schaamte de berichten heeft gelezen en hoopt dat zijn moeder zich niet gek laat maken door Roxeanne.

Mediaruzie

Hoewel de familie zelf de media op heeft gezocht, schrijft Rachel op Instagram ook dat ze ervan uitging dat alles binnen haar gezin bespreekbaar was en dat ze het onbegrijpelijk vindt dat ze dit via een programma te horen krijgt. Roxeanne geeft via social media geen reactie meer en schrijft alleen maar dankberichtjes voor de mensen die haar steunen.

Reacties

Germaine vindt het onbegrijpelijk dat Rachel zich in de media uitlaat over de familieruzie.

Deze twitteraar is het hiermee eens, maar vindt dat Roxeanne in de eerste plaats de problemen niet in Beste Zangers had moeten bespreken, maar gewoon offline bij Rachel aan had moeten kaarten.

@cBrabers vindt het moedig dat Roxeanne zich uitspreekt.

Praat mee

