’Het is voor Linda ingewikkeld, maar voor Noa en haar broer misschien nog wel meer’

Tabee en vaarwel

„Het zou toch wat zijn dat je, als je een of meerdere misstappen in het leven maakt, meteen álles kwijtraakt om je heen. Dat iedereen die ooit van je gehouden heeft zegt: ’Joh, jij hebt er een zooitje van gemaakt, tabee en vaarwel.’ En dat er dan dus een heel verleden wordt uitgewist of dat er in elk geval een streep wordt getrokken, voorgoed en keihard. Niet meer omkijken en door. Maar zo werkt het niet.

Schoonheidsprijs

Ik denk dat ieder kind van ouders die relatietechnisch in zwaar weer hebben gezeten, wel iets heeft meegemaakt dat het daglicht niet kan verdragen. Zonder in detail te willen treden – daarvoor vind ik het te privé en te lang geleden; de scheiding van mijn eigen ouders verdient niet bepaald de schoonheidsprijs. Er zijn fouten gemaakt en dingen gezegd en gedaan waar mijn broer en ik in theorie nog kwaad om zouden kunnen zijn.

De mist in

Maar er is zoveel meer dan alleen maar die ellendige periode. Er waren (en zijn) ook zoveel goede dingen, dus kijken wij al jaren vooruit en laten we de liefde voor elkaar winnen. Dat werkt. Dat werkt zoveel beter dan blijven hangen in rancune. Los van heftige scheidingen zijn er talloze ouders op een andere manier de mist in gaan. Ze gaan bijvoorbeeld vreemd bij het leven of hebben een periode een fikse verslaving met alle gevolgen van dien.

Overall slecht persoon

„Ze misdragen zich naar andere vrouwen - misschien jouw eigen partner wel, die kans is echt aanwezig als je naar de cijfers kijkt. Dat zijn niet alleen de Jeroen Rietbergens en Ali B’s. Dat kan zomaar eens je eigen man of beste vriend zijn en dat zal ik op geen enkele manier goedpraten, maar het maakt je niet direct een overall slecht persoon – of wel?”

Toegewijde vader

„Wat zou jij doen, als je nu ontdekt dat je man zich al jaren op zo’n manier misdraagt? Is het direct over en uit? Ongetwijfeld bij heel wat vrouwen wel, maar ook een (misschien wel groot) deel zal er niet zomaar een punt achter kunnen zetten. Zij zien naast die grensoverschrijder ook nog die lieve partner, die grappige en toegewijde vader en die attente zoon en laten we eerlijk zijn; die kant is er vrijwel altijd óók hè?

Brokstukken

’Ik heb het idee dat men het ook niet wil horen’, zei Noa bij Vandaag Inside. En ik denk dat ze daar de spijker mee op de kop slaat. Het bloeddorstige publiek wil niet horen dat Jeroen ook goede kanten heeft of dat Noa haar moeder steunt. Dat relt niet lekker. Dat scheldt niet volwaardig. We willen brokstukken zien, zeker geen potjes lijm om iets te helen. Wat er allemaal echt gaande is, doet er niet toe. Alleen het eigen verhaal telt.

Zeg eens eerlijk

Het is voor Linda ingewikkeld, maar voor Noa en haar broer misschien nog wel meer. Het hele land verkettert de man die15 jaar lang haar stiefvader is geweest en wil alleen maar de bagger horen. Moeder, broer en zus doen het alleen maar goed als ze hem net zo hard uitkotsen. Maar wat zou jij doen, in een soortgelijke situatie? Zou je alle deuren dichtsmijten en dat van je kinderen ook eisen? Of zou je zoeken naar een nieuwe modus? Zeg nou eens héél eerlijk…”

