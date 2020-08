Vriendin zit te appen met de vrouwelijke helft van het vakantiestel dat we jaarlijks in het zuiden ontmoeten. Ik pers er zo vrolijk mogelijk een „doe ze de groeten” uit. Bloedlink zinnetje: zodra de klemtoon verkeerd ligt, klinkt de boodschap cynisch en is een afkeurende blik mijn deel. Maar in dit stadium van het appgesprek is zo’n bestraffing toch al onontkoombaar, zo voorzie ik. En ja hoor, na een kwartier volgt de gevreesde vraag: „Ze vinden het leuk om hier een borrel te doen. Wanneer zullen we afspreken?”

Groen van ellende

Ik word al groen van ellende bij het vooruitzicht. Dat heeft niets te maken met het vakantiestel, dat oprecht gezellig en grappig is - zeker aan een Zuid-Europese bar. Maar bij mij thuis? Ik houd niet van bezoek, nooit iets mee gehad ook. Al vroeg maakte mijn moeder zich zorgen over mijn vermeend sociaal onvermogen. Nooit kwam iemand bij mij thuis spelen. „Heb je misschien geen vriendjes?” zo informeerde mamma bezorgd.

Die had ik volop, zo kon ik haar naar waarheid vertellen, maar ik ontmoette ze bij voorkeur op hún kamer of het trapveldje in de buurt. Daar kon ik moeiteloos aan mijn stutten trekken zodra het gezelschap me niet langer kon bekoren. Dit terwijl ik als gastheer op mijn zolderkamertje maar moest afwachten tot het meegezeulde speelmaatje weer verdween.

Solomomenten

Bijna een halve eeuw later is die drang om mijn solomomenten zelf te kunnen bepalen diep in de ziel verankerd. Tussen mensen vertoeven is leuk, maar graag op neutraal terrein. Vanaf een barkruk is het eenvoudig afscheid nemen. Na een etentje in eigen woning is het daarentegen slechts gissen naar het tijdstip waarop het bezoek weer opstapt. Een vreselijk vooruitzicht.

Vriendin kent me. Ze geeft me geen boze blik, maar een knipoog en lost het op via de app. Dag lieve vakantiekennissen. Tot binnenkort aan de zwembadbar!

