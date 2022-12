Is (praten over) de overgang taboe?

Uit een enquête, gepubliceerd in Trouw mei 2022, onder 173.000 vrouwen van het Centraal Bureau van Statistiek (CBS) en onderzoeksinstituut TNO kwam naar voren, dat 36% van de deelneemsters minder goed functioneert op de werkvloer tijdens de overgang. Daarbij voelt een derde van de vrouwen tussen de 45 en 65 jaar zich ongemakkelijk om überhaupt over de menopauze te praten of komt in ongemakkelijke situaties terecht, vanwege opvliegers, stemmingswisselingen of door het doorlekken van bloed of urine.

Doorbreken

Uit dit onderzoek blijkt dus dat best een aantal vrouwen de overgang niet bespreekbaar willen of durven maken. Ook komen ze vaak in ongemakkelijke situaties terecht. Bridget herkent dat en haalt als voorbeeld aan dat Linda de Mol ooit gezegd zou hebben, dat de overgang ’niet sexy’ is. „De deuren stonden een heel klein beetje op een kiertje, maar die gingen toen weer dicht. Want er wordt niet over gesproken, want het is niet sexy”, klaagt Maasland. „We zijn al snel zeikwijven, maar we praten als vrouwen ook niet onderling over de overgang. Terwijl, gedeelde smart is halve smart, denk ik dan maar.”

Taboe?

Ook al ervaart Bridget het o-woord als een taboe, online denken vrouwen daar toch anders over. Zo zegt Twittergebruiker Cynthia: „Welk taboe? Ik ken werkelijk niemand meer die nog met schaamte over de overgang praat hoor.” Kan het zo zijn, dat elke vrouw die voor het eerst overgangsverschijnselen krijgt, denkt dat niemand anders dit heeft. En zich kan schamen? Op deze manier creëert zij misschien zelf het taboe anno 2022.

Reacties op Twitter

Cynthia herkent zich niet in Bridgets argument.

Annabel zegt dat mensen vaak discretie en taboe verwarren. Zij hoeft over bepaalde onderwerpen, zoals de overgang, gewoon geen details.

Dorien denkt daarentegen, dat er wel wat ruimte nog te bevechten valt als het gaat over het bespreekbaar maken van de menopauze.

Praat mee

Wat vind jij? Zit jij in de overgang en ben je daar open over? En ervaar je dus geen taboe? Of denk jij, net zoals Bridget, dat op dit gebied nog veel te behalen valt? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!

