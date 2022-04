Moet de elektrische fiets aan banden worden gelegd?

Slachtoffers

Ongevallen met een elektrische fiets zijn ten opzichte van 2016 van 4% naar 22% gestegen in de leeftijdsgroep van 12-17 jaar. En van de slachtoffers met ernstig letsel is er een derde 55 jaar of ouder. „Elektrische fietsen worden steeds normaler in het verkeer, voor jong en oud”, aldus Martijntje Bakker, directeur/bestuurder VeiligheidNL, kenniscentrum voor letselpreventie tegen De Telegraaf. De organisatie suggereert een aantal actiepunten die de daling van het fietsslachtoffers zou kunnen verzorgen.

Fietshelm

Eén van de actiepunten van VeiligheidNL is het stimuleren van het dragen van fietshelmen voor kwetsbare verkeersdeelnemers. Dat zou het hoge aantal fietsslachtoffers met hersenletsel terug kunnen dringen. Voor een daling van het aan fietsslachtoffers moet volgens het kenniscentrum ook betere verkeerseducatie ontwikkeld worden. Kinderen mogen nu zonder enige kennis van verkeersregels op een elektrische fiets stappen.

Maatregelen

Maar moet er niet een minimumleeftijd komen voor elektrische fietsen? Op die manier zouden kinderen betere verkeerseducatie kunnen krijgen, voordat ze op de fiets stappen. Een fiets die overigens net zo hard gaat als een scooter, die je pas op je 16e mag besturen.

Daarnaast zou je je af kunnen vragen of er een maximumleeftijd of keuring zou moeten komen, voor fietsers boven de 75 jaar oud. Die groep zou misschien langer last van een blessure kunnen hebben dan jongere fietsers. Een maximumsnelheid zou ook een optie kunnen zijn om het aantal fietsslachtoffers terug te dringen. Of zelfs een rijbewijs, zodat het zeker is dat bestuurders een goede verkeerseducatie krijgen voor ze op de elektrische fiets springen.

