Kan ik me na mijn 40e nog wel kleurrijk kleden?

„Laat me maar even raden. Die ’vriendin’ in kwestie is iemand die zich graag hult in veilige basistinten, zoals zwart, bruin, beige en vooruit om een keertje gek te doen in het wit? Ja, heb ik gelijk? Nou, dan is de situatie wel duidelijk.

Vriendin X wil gewoon niet in de schijnwerpers staan, maar gunt dit ook een ander niet. En zodoende wil ze je niet te kleurrijk in beeld hebben, want het zou natuurlijk zomaar kunnen zijn dat je meer complimenten krijgt dan zijzelf.

Glazenwasser

En ik kan het weten. Ik krijg namelijk juist alleen maar positieve opmerkingen als ik vrolijk gekleurde kleding, accessoires en make-up draag. Zowel van mannen als vrouwen. Laatst nog floot een glazenwasser vanaf de trap naar me. Niet dat ik het doorhad, ik dacht dat het voor een jonger iemand was bestemd. Maar hij riep me terug en zei dat hij vrolijk werd van zoveel fijne kleuren bij elkaar. Mijn dag kon niet meer stuk!

Paradijsvogel

Die passie voor kleur begon al in mijn jonge jaren, want op de Academie voor de Journalistiek ging ik steevast ton sur ton gekleed of in matchende kleuren. Op vrijdagmiddag reed ik soms mee met studentvriendin Marjolein, die een jaartje hoger zat en door vriendlief steevast werd opgehaald en mij best even af wilde zetten in Rotterdam op de route.

Het duurde niet lang of vriend Kees doopte mij tot ’Paradijsvogel’, de benaming die hij vandaag de dag nog steeds volhoudt, want Marjolein en ik zijn intussen collega’s bij deze krant en zien elkaar veelvuldig. Naast het gekakel op de achterbank had Kees namelijk ook wat te zien, want ook Marjolein is niet vies van een kleine kleurexplosie; hij hield zodoende wel steevast zijn zonnebril op vanwege de felle kleurenweelde.

Accentkleur

Dus als iemand zegt ’geen kleur meer na je 40e’, ben ik het daar grondig niet mee eens. Kleur doet namelijk juist zoveel meer voor een mens en zorgt ook voor een beter humeur. Dus ja hoor, kleur kan zeker op elke leeftijd!

Kies daarbij op gevoel en ga gewoon maar eens na: wanneer kreeg je voor het laatst veel complimenten? Bij het dragen van die knalrode blouse met bijpassende rode lippen en nagels, of toen je die kobalblauwe jurk of dat knalgroene vest aanhad dat zo goed met je ogen matcht?

Stiekem weet je het best wel en het is zaak om die situatie uit te buiten. Zwart kleedt natuurlijk af, dat klopt, maar dat wil niet zeggen dat je zwart niet met een accentkleur kunt combineren. Voeg af en toe bij zwarte, grijze en bruine tinten ook je favoriete accentkleur toe in schoenen, sjaal, tas en sieraden bijvoorbeeld.

Tip: trek ook de kleuraccenten door in de make-up om het tot één geheel te maken. Kies eventueel ook eens voor andere neutrale kleuren als basis, in plaats van zwart. Zoals bruin, olijfgroen, camel of grijs, dat geeft ook al meer kleur aan het geheel.

Pastels

Heb je een slecht humeur of sta je niet zo lekker op? Dan kan die knalrode jurk of turquoise blouse echt een boost geven! Lukt het niet meteen met de felle tinten, dan zijn de pastels ook een prima optie om mee te beginnen. En ton sur ton (alles in een kleur van top tot teen) is ook een prima uitprobeer-moment natuurlijk.

Ook een sjaal (om de hals, maar kan ook om de tas), tas, schoenen of sieraden zijn prima items om mee te beginnen als het om kleur toevoegen gaat. Een andere optie is nog om voor een vrolijke print te kiezen in kleur, dan sla je twee vliegen in een klap.

En het leuke van prints is dat er altijd wel een neutrale kleur in zit die je erbij kunt combineren om het geheel wat rustiger te houden. Bedenk ook dat een rood item bij een zwarte of grijze outfit de boel al heel erg kan opfrissen. Datzelfde geldt voor donkerblauw in combinatie met wit en rood, camel/beige en lila en jeans met bruin.

Fluogroen

Ik ben niet zo dol op ’veilige’ kleuren. En dat weet vriendin José. Zij vertelde me vol trots dat ze na een weekendje weg met haar geliefde heeft besloten om het aankomende seizoen voor meer kleur in de kledingkast te gaan, waar het normaal gesproken letterlijk zwart van de kleren ziet.

Een appeltjesgroene jurk in een Antwerps restaurant had haar namelijk doen inzien dat iedereen zich naar haar omdraaide. Groen is sowieso op dit moment een van de topkleuren. Onlangs kreeg ik van zoonlief een fluogroene Versace-zonnebril als cadeau en dat was dé inspiratiebron om door te pakken, want binnen no time shopte ik er een bijpassende tas, gympen en een blouse bij.

Zoonlief genoot, maar merkte schalks op dat het toch wel goed was dat hij niet de gele neonvariant van de bril had gekocht, omdat ik anders echt als een SpongeBob of Tweety door het leven zou zijn gegaan.”

Oproep

Heb je ook een prangende modevraag waarop je dolgraag een antwoord zou willen weten? Bijvoorbeeld hoe je voor bepaalde kleuren kiest, waar je met maat 42 schoen als vrouw terecht kunt of welke materialen superstretch zijn… Stuur dan een mail naar k.querfurth@telegraaf.nl en wie weet komt jouw vraag aan bod in de volgende Kim’s Keus.