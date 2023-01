Waarom zijn de meeste echtscheidingen in januari? MAFS-psycholoog Eveline legt uit!

„Veel mensen merken het ver voor het einde van het jaar als hun relatie op de klippen loopt”, vertelt Stallaart. „Toch kiezen ze ervoor om het nog even vol te houden, omdat ze hopen op de magie van de feestdagen. Meestal zonder succes, want december is juist een ongunstige periode om je relatie te lijmen. Het is namelijk gevuld met verplichtingen en te hoge verwachtingen die niet ingewilligd kunnen worden.”

Vrouw neemt het initiatief

Sinds in 1971 de liberale scheidingswet is ingevoerd, steeg het aantal echtscheidingen fors. Inmiddels eindigt bijna veertig procent van de huwelijken in een echtscheiding. Bij de meeste scheidingen (70 procent van de gevallen) neemt de vrouw het initiatief. Januari blijkt hiervoor al jaren de populairste maand.

Volgens Stallaart zien veel stelletjes de feestdagen als een laatste check. „Kon er tijdens het kerstdiner ook alleen maar gekibbeld worden? Dan is het volgens hen écht tijd om er een eind aan te breien.”

Divorce Day

In Groot-Brittannië is de eerste dag na de kerstvakantie daarom zelfs uitgeroepen tot Divorce Day. Stallaart: „Het normale leven begint weer, waardoor veel mensen een reality check krijgen. Ze willen het jaar starten met een schone lei en hakken daarom juist op dat moment de knoop door.”

Toch is het niet zo dat mensen pas een paar weekjes na de feestdagen over een echtscheiding gaan nadenken. „Het gaat niet over één nacht ijs. Integendeel, het is een lang proces. De spanningen die tijdens de feestdagen oplopen geven enkel de doorslag. September is bijvoorbeeld ook een maand waarin veel scheidingen worden aangevraagd. Mogelijk is dit weer te wijten aan de zomervakantie.”

Januari-dip

Tot slot zou de welbekende januari-dip ook mee kunnen spelen. „De winterdepressie is een bekend begrip en in januari komt dit extra rauw op iedereens dak. De feestdagen zijn net voorbij en mensen hebben even niks om naar uit te kijken. Ze zitten minder lekker in hun vel. Dat werkt niet bevorderlijk voor een relatie.”

Januari is dus de maand van de meeste echtscheidingen, maar tegelijkertijd is het ook de maand waarin mensen aan hun relatie willen werken. „Voor mijn praktijk is het een van de drukste maanden. Mensen maken goede voornemens en willen het anders aanpakken. Ze willen de scherven die de decembermaand heeft achtergelaten weer aan elkaar lijmen.”

APK’tje

Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal echtscheidingen het grootst is in de leeftijdsgroep van 45 tot 50 jaar. Toch ziet Stallaart in haar praktijk allerlei verschillende leeftijden de revue passeren. „Als het binnen je relatie begint te schuren, moet je er eigenlijk meteen iets aan doen. Zie een bezoek aan een psycholoog of relatietherapeut als een soort APK’tje. Het kan je bepaalde inzichten geven die je relatie redden. Soms kunnen één of twee sessies al genoeg zijn.”

„Relatietherapie is niet voor iedereen weggelegd en ik probeer het ook zeker niet te verkopen. Ik vind het alleen heel jammer als ik mensen hoor zeggen ’dat ze nou eenmaal niet kunnen veranderen’. Waarom zou je bepaalde karaktertrekken niet afleren als deze je niet dienen? Soms moet je de hand in eigen boezem steken.”

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.