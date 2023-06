Praat mee: Covid-vaccinatie voor 60-plussers en kwetsbare mensen geadviseerd: zou jij hem halen?

Drie jaar na de uitbraak van de pandemie heeft bijna de gehele Nederlandse bevolking immuniteit opgebouwd tegen het coronavirus, zo stelt de Gezondheidsraad. Uit de PIENTER-coronastudie bleek in het najaar van 2022 dat nagenoeg alle 12-plussers antistoffen tegen het spike-eiwit van het virus hebben. Toch wijst de Gezondheidsraad erop dat het virus onder mensen met een kwetsbare gezondheid nog steeds leidt tot ziekenhuisopnames en sterfte.

Verstandig

In 2022 ontstonden het hele jaar door nieuwe virusvarianten die besmettingsgolven veroorzaakten. „Hoewel de nieuwe virusvarianten minder ziekmakend waren, was na iedere besmettingsgolf een tijdelijke toename te zien in het aantal ziekenhuisopnames en IC-opnames”, aldus de raad. Daarom is het volgens de Gezondheidsraad verstandig om 60-plussers, zwangeren en medische risicogroepen een jaarlijkse vaccinatie aan te bieden. Om deze risicogroepen te beschermen geldt het advies ook voor zorgmedewerkers die direct contact hebben met patiënten.

De instantie verwacht dat er meerdere infectiegolven per jaar zullen zijn. Vaccinatie vindt bij voorkeur in het najaar plaats. Een prik in het najaar zorgt ervoor dat de bescherming optimaal is in de winter, voor het geval een volgende besmettingsgolf van corona samenvalt met andere luchtweginfecties zoals griep.

Zwangeren

De raad vindt dat het coronavaccin ook aan zwangere vrouwen moet worden aangeboden, omdat de ziekte bij hen ernstig kan verlopen en het een risico op vroeggeboorte vormt. De vaccinatie kan bij zwangeren het beste worden aangeboden als ze 22 weken in verwachting zijn.

Volgens de Gezondheidsraad blijft onduidelijk hoe het virus zich verder zal ontwikkelen. Daarom adviseren ze om jaarlijks na te gaan of het vaccinatieprogramma moet worden aangepast op verschillende scenario’s.

