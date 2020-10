’Ik ben voortdurend alert op klachten die wijzen op een nieuwe trombose’

„In de weken erna gingen de klachten niet weg. Sterker nog, ik kreeg ook pijn in mijn lies. Uiteindelijk kon ik echt niet meer op mijn benen staan, en mijn ene been werd helemaal blauw en dik.

Mijn ouders brachten me direct naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis. Daar gingen alle alarmbellen rinkelen: ik had een trombose in mijn bekken. Hierdoor werd de bloedstroom naar mijn buik en been geblokkeerd.”

Kritieke toestand

„Een week lang lag ik in kritieke toestand op de intensive care. Ik weet er niet veel meer van, want ik kreeg veel morfine. Maar er kwamen veel vrienden en familieleden langs. Achteraf hoorde ik dat ze eigenlijk al afscheid van me kwamen nemen. Voorbarig, gelukkig.

Nadat het acute gevaar was geweken, moest ik nog 6 weken plat liggen. Mijn been was gespalkt en ik mocht niet opstaan, omdat het gevaar van een embolie nog steeds aanwezig was.”

Factor V Leiden

„De artsen ontdekten dat ik factor V Leiden heb, een erfelijke stollingsziekte. Je hebt dan meer kans op het ontstaan van bloedpropjes in het bloed, trombose. En bij vrouwen is de kans op trombose verhoogd als ze de anticonceptiepil gebruiken of zwanger zijn.

Ik gebruikte destijds de Diane 35 pil. Juist deze pil kwam later veel in het nieuws in verband met trombose. Achteraf gezien had ik die pil dan ook nooit mogen gebruiken.”

Boos op mijn lichaam

„Later, toen ik alles een plek moest geven, was ik vooral boos. Boos op mijn lichaam, dat me in de steek had gelaten. Ook was ik boos op die eerste arts, die het gevaar niet had herkend. Als hij adequater had gereageerd, had ik misschien geen blijvende schade gehad.”

Conditie opbouwen

„Eenmaal uit het ziekenhuis heb ik alles gedaan om mijn conditie en mijn spieren weer op te bouwen. En ik droeg 2 jaar lang consequent een steunpanty. Inmiddels kan ik weer bijna alles, maar daar ging wel een paar jaar overheen.

Alleen hardlopen, dat lukt me nog niet. Door mijn erfelijke aanleg loop ik mijn hele leven extra risico op trombose. Dus ik ben voortdurend alert op klachten die wijzen op een nieuwe trombose.”

Spannende zwangerschap

„Ik ben sinds een jaar de trotse moeder van een zoontje. Tijdens mijn zwangerschap heb ik dagelijks bloedverdunners moeten spuiten om trombose te voorkomen. Alles is gelukkig goed verlopen. Ik heb meegedaan aan een onderzoek van het AMC naar het gebruik van bloedverdunners tijdens de zwangerschap.”

Onderzoek Hartstichting

De Hartstichting financiert onderzoek naar trombose. Er is al veel bereikt, maar er is nog veel nieuwe kennis nodig. Vooral voor jonge vrouwen zoals Julia is nog veel onderzoek nodig op dit terrein. Wat is een veilige dosis medicijnen tijdens de zwangerschap? Hoe is beter te voorspellen welke vrouwen risico lopen op trombose?

Julia: „Ik vind het erg belangrijk dat mensen zich realiseren dat hart- en vaatziekten ook bij jonge mensen kunnen voorkomen. Ook artsen moeten zich daar beter bewust van worden. Het is goed dat de Hartstichting daar aandacht voor vraagt.”