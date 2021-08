Daghoroscoop 23 augustus - Er zit hoe dan ook liefde in de lucht, Kreeft

VANDAAG JARIG

Focus op je financiën. Met Mars in jouw teken kun je je financiële horizon verbreden via buitenlandse bedrijven en investeringen. Mensen in het buitenland kunnen überhaupt van belang zijn in jouw financiële leven. Liefde lijkt gecompliceerd en een huwelijk is dan ook niet waarschijnlijk.

RAM

Emotioneel kom jij in balans als je focust op routinematige bezigheden. Bereid je voor op de dagen die komen. Iets wat jouw blik vangt kan het tempo van de dag bepalen. Werk samen. Als je naar tevredenheid werkt, zul je je goed voelen.

STIER

Een onderdrukt verlangen kan de avonturier in jou wakker maken. Een ontmoeting speelt een grote rol in uw fantasie. Gedachten over wandelingen in de maneschijn kunnen je bezighouden. Verzamel moed om je droom te realiseren.

TWEELINGEN

Werk thuis als je baas akkoord gaat en de omstandigheden het toelaten. Je zult beter presteren zonder al het gedoe op de werkvloer. Neem de tijd om grote lijnen naar de toekomst uit te zetten en laat je door niets van slag brengen.

KREEFT

Kleed je goed en houd er rekening mee dat je veler aandacht kunt trekken. Een nieuwe relatie kan je het gevoel geven te hebben gevonden wat je zoekt. Er zit hoe dan ook liefde in de lucht en de kosmos bezorgt je populariteit.

LEEUW

Aan ideeën ontbreekt het je niet; journalisten, schrijvers en dichters zullen geïnspireerd zijn. Een goede dag voor een presentatie of demonstratie. Als je gaat shoppen zul je niet te temmen zijn. Leg jezelf een limiet op en houd je daaraan.

MAAGD

De week kan traag starten maar daardoor kun je je op privézaken concentreren. Geef je uiterlijk extra aandacht want er kunnen ogen op jou worden gericht in de directiekamer of tijdens een belangrijke ƒvergadering.

WEEGSCHAAL

Door je ware gevoelens te verbergen wordt een vervelend incident nooit opgelost. Trek je terug of maak een lange wandeling om tot inzicht te komen en met jezelf in het reine. Gevoelig als je bent zegt je te snel ’ja’ op vragen.

SCHORPIOEN

De komende maand zul je liever alleen zijn of met je geliefde, dan feestjes te bezoeken. Studenten kunnen hoge cijfers halen als zij zich goed concentreren. Werkzaam in de gezondheidszorg kun je scoren en promotie maken.

BOOGSCHUTTER

Doordat jij aanvoelt wat het grote publiek leuk vindt kun je in je werk uitmunten. Een prima dag voor een presentatie; je zult succes hebben en men zal graag naar jou luisteren. Een zakelijk avontuur zal je geen windeieren leggen.

STEENBOK

Stop tijd in de ontwikkeling van zakelijke plannen en het uitdenken van een verleidelijk voorstel. Aanvullende opleiding kan van belang zijn. Vraag advies aan mensen die op hetzelfde niveau of werkterrein bezig zijn.

WATERMAN

Levensvraagstukken kunnen je bezighouden en de antwoorden zijn wellicht te vinden in filosofie, religie of metafysica. Jij hebt een vorm van geestkracht die je praktisch kunt gebruiken. Pas de adviezen die je geeft ook toe op jezelf.

VISSEN

Maak een lunchafspraak met je geliefde of een zakenpartner als het op het werk rustig is en bespreek actuele problemen. Wees oprecht in je zorgen en gevoelens. De band die dat geeft versterkt de relatie. Luister ook naar je intuïtie.

