’Stiekem verruilde ik de bananen voor chips’

„Al bijna vijf jaar werk ik in de buurtsupermarkt bij mij in het dorp. Onlangs is de manager begonnen met een campagne waarbij er wordt gefocust op gezond eten. Het doel hiervan is dat klanten zo gezond mogelijke boodschappen doen. Het plan was dan ook: impulsaankopen van gezondere voeding stimuleren.

Manden

In de buurt van de kassa’s staan manden met aanbiedingen of goedkope producten. Je kent ze wel. Terwijl je met je karretje voor de kassa in de rij staat, lonken die producten om toch nog in het karretje gegooid te worden. De enige functie van deze manden is dus om klanten over te halen om meer te kopen. En die reep voor ‘maar’ tachtig cent is ineens zo verleidelijk. En hopla, voor je het weet ligt ’ie tussen je boodschappen en niet veel later in je mond.

Maar goed, sinds de ‘gezonde’ campagne is begonnen, liggen er alleen nog maar verantwoorde producten in die manden. Maar deze worden dus amper meegenomen door de klanten. Wat ik goed begrijp. Ik krijg ook niet ineens trek in bananen, omdat ze bij de kassa liggen. Wat mij betreft was dit een gemiste kans. Zo verdienen we er toch niets mee?

Opvoeden

De manager was met vakantie en zijn vervanger zag dat probleem ook en riep me op kantoor. Hij vond het nieuwe beleid maar raar. Hoezo moest hij zijn consumenten ‘opvoeden’ en aanzetten tot beter eetgedrag? Hij besloot om wekelijks een van de ‘gezonde’ bakken leeg te laten halen en te laten vullen met koek, snoep, snacks of andere zaken die weliswaar ongezonder waren, maar wel weer impulsief meegepakt zouden worden door de klanten. Net als hij was ik van overtuigd dat deze producten wél verkocht zouden worden.

Zo gezegd, zo gedaan. De eerste week wisselden we de bananen met zakken chips. Het resultaat was meteen te zien, want de mand was binnen een dag leeg! En dat terwijl de manden met gezonde producten nog steeds vol waren. Daarom besloten we de week erop nog twee manden te verwisselen. Er lag weer vanouds vette en gesuikerde ‘troep’ bij de kassa’s en het liep als een trein!

Hartaanval

Twee maanden hebben we dit goed volgehouden. De manager, die al lang terug was van vakantie, had niks door. De manden waren iedere keer binnen no time leeg. Maar klanten reageerden alleen niet altijd positief. ‘Jullie proberen ons gewoon vet te mesten’, zei iemand laatst tegen me. En om heel eerlijk te zijn, dat is natuurlijk wel het gevolg van dit soort stunts. Ik wens ze geen hartaanval of zo, het gaat me gewoon om zoveel mogelijk verkopen.

Tot eergisteren. Ik werd ineens samen met de vervangende manager op kantoor geroepen. Daar moesten we uitleggen waarom er in de winkel niet gefocust werd op gezond eten. Waarom wij er zelf voor gekozen hadden om de duidelijke richtlijnen niet te volgen.

Topomzet

Dat we een topomzet draaide, vond de magager helaas geen excuus. Volgens hen hadden wij ons niet aan de regels gehouden. Tijdens dat gesprek werden we flink op de vingers getikt. Wij kwamen er met een waarschuwing vanaf en moesten alle manden weer vullen met gezonde producten. En ondanks dat ik wel snap dat er een focus op gezondere voeding moet liggen, vind ik dat de klant ook gewoon een eigen keuze kan maken. We dwingen ze niet om die reep te kopen, net zoals we ze niet kunnen dwingen om die banaan te nemen. Maar goed, we doen nu maar gewoon weer wat de baas zegt.”

De rubriek ’Opgebiecht’ is gebaseerd op waargebeurde verhalen.

