’Welke beha moet ik kiezen? Mijn borsten zijn niks meer waard’

„Met de juiste beha kun je zeker de boel wel redden hoor. Om te beginnen is het belangrijk om naar een goede lingeriezaak te gaan waar je het juiste advies krijgt. Het is namelijk een bekend gegeven dat zo’n 75% van de vrouwen ongemerkt de verkeerde behamaat draagt. 75B is de meest voorkomende maat terwijl 75C/D juist de meest voorkomende maat is.

We kopen dus massaal te klein. En… je cupmaat kan uiteraard ook in de loop der jaren wijzigen, net als je brilsterkte, dus daar moet je wel je keuze op aanpassen. Doorgaans pakt een verkoopster in de lingeriezaak nog graag het meetlint erbij. Lekker ouderwets, maar nog steeds effectief en daar ben je zelf nu eenmaal niet zo handig in.

3D-scan

Ik greep onlangs ook nog helemaal mis! Ik pakte een paar beha’s in 80D uit het rek en dook de paskamer in. Ze zaten allemaal beroerd! De verkoopster gaf me een paar modellen in 80E en 85D en zelfs een exemplaar in 85C. Nou, ik was behoorlijk in shock toen maatje 85C het beste zat en de beugels van dit exemplaar juist niet prikten!

Een en ander heeft natuurlijk te maken met het merk, het materiaal en de vorm. Over het algemeen geldt: een cupmaatje groter en een maat kleiner qua omvang kan soms al de juiste keus zijn. Maar er ging pas echt een wereld voor me open toen ik nog niet zo lang geleden in een lingeriezaak een 3D-scan liet maken in de paskamer. Binnen twee minuten was dat geregeld en daarna kon ik uit elke beha die de verkoopster kwam aandragen kiezen; ook weer een luxeprobleem uiteraard.

Detectiepoortjes

Er zijn zoveel soorten beha’s dat het soms lastig kiezen is. Om te beginnen is er de beugelbeha, die extra ondersteuning geeft onder de borsten. Let wel op dat deze vaak afgaat bij detectiepoortjes, zoals bijvoorbeeld op het vliegveld - het is dus beter om deze dan niet te dragen.

Vrouwelijk personeel van de gevangenis in Middelburg moest deze zomer hun beha eerst uittrekken om hun werkafdeling in te kunnen komen. De nieuwe detectiepoortjes gingen immers af vanwege het dragen van een beugelbeha.

Met een zandloperfiguur met rondingen kun je het accent op de rondingen leggen door een corset-beha of een bustier te dragen. Bij een appelfiguur is een beha-body met V-hals een mooie oplossing, want het bovenlichaam lijkt dan langer. Voor een peerfiguur is de balconette beha of de push-up beha (die houdt de borsten op de juiste plek, ook als ze normaal gesproken nogal hangen) de beste keus, want die maakt het smalle bovenlichaam iets breder.

Een atletisch figuur? Dan ben je goed af met een stevige beugelbeha. En over dat laatste kan ik meepraten, want toen ik vroeger nog rondreed in een Jeep Wrangler die nogal ‘wiebelig’ reed, kon ik echt niet zonder dit genre beha, anders werden mijn borsten alle kanten op geschud tijdens het rijden!

Te klein/groot

Een paar handige tips. Iemand met 90D kan dus grotere borsten hebben dan iemand met 70G. Dus bij enige twijfel: kies voor een grotere cup en een kleinere omvang. Houd er ook rekening mee dat het elastiek van een beha slijt, dus koop een kleinere bandmaat, want die rekt altijd uit.

Rode striemen op de schouders na het dragen? Dat betekent dat de omvang te wijd is en de cup te klein. Beugels moeten onder de arm, richting oksel zitten om geen bobbels te krijgen. Ook het aantrekken van de beha zelf is een trucje op zich: trek de beha aan de voorkant aan en hang voorover zodat de borsten in de cups vallen. Schud een beetje tot ze goed zitten en maak dan pas de band aan de achterkant dicht en trek de schouderbanden omhoog. Leg de borsten eventueel nog goed in de cup.

Rimpelt de cup? Dan is de cupmaat te groot. Als de borst niet tegen de onderrand van de cup valt (bij een beugel of een gewone beha) en er is lege ruimte over, dan is een kleinere cupmaat gewenst. Als de borst uitpuilt aan de bovenrand van de cup is de maat duidelijk te klein en datzelfde geldt als deze tussen de schouderbandjes of de armopening uitpuilt.

Een sportbeha is weer een heel ander verhaal. Die kies je voor extra stevigheid en om het uitrekken van de borsten tijdens het sporten te voorkomen maar ook voor extra vochtafvoering dankzij het speciale materiaal, meer bewegingsvrijheid en de stevige banden.

Setjes

Een beha kan wel een paar jaar mee, maar als de rek eruit is of de vorm niet meer past, is het tijd voor een nieuwe. Dat geldt ook wanneer de beugels kromtrekken of uit de beha puilen, als de beha kriebelt of verkleurd is. Heb je eenmaal een exemplaar gevonden dat extreem goed zit, dan is mijn tip om er minstens nog een van te kopen, want dan kun je die afwisselen.

En stel dat dit exemplaar straks niet meer te koop is, dan grijp je tenminste niet mis. We hebben immers vaak meer dan tien beha’s in de la liggen en dragen er misschien vier favorieten van. Ik kies zelf graag setjes van hetzelfde merk en bijpassend van kleur. En als dat niet lukt, dan in ieder geval een slip en beha die qua kleur bij elkaar passen. Ik draag immers ook niet twee verschillende kleuren sokken...

Wassen

Als je dan eenmaal de juiste beha’s/lingerie in huis hebt, is het ook een kwestie van goed opbergen. Vouw de beha nooit binnenstebuiten, want dan gaat de vorm eruit. Het beste is om de beha-cups ook niet in elkaar te vouwen, maar de verschillende beha’s ‘in elkaar’ als ‘lepeltje lepeltje’ achter elkaar op te bergen, dan blijft het model goed intact.

Elke dag een nieuwe beha dragen is niet nodig (behalve een sportbeha), want van te veel wassen wordt-ie zeker niet mooier. Om de twee tot drie dagen wassen is prima, anders kan transpiratie ook nare plekken achterlaten en die zijn er vaak niet meer uit te wassen.

Een kanten, zijden of satijnen beha stop je het beste in een waszakje om optimaal te beschermen en was je op een fijnwas- of wolprogramma op 30 graden. Wassen in een lauwwarm sopje kan natuurlijk ook. En uiteraard geldt: kleur bij kleur, wit en crème bij elkaar, zwart en blauw bij elkaar en haakjes vooraf dichtdoen. Plat neerleggen om te drogen!

Oproep!

Heb je ook een prangende modevraag waarop je dolgraag een antwoord zou willen weten? Bijvoorbeeld hoe je voor bepaalde kleuren kiest, waar je met schoenmaat 42 als vrouw terechtkunt of welke materialen superstretch zijn… Stuur dan een mail naar k.querfurth@telegraaf.nl en wie weet komt jouw vraag aan bod in de volgende Kims Kwestie.