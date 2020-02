Had ’Wenkie’ al direct nee moeten zeggen?

Naarmate ’Henkie & Wenkie’ elkaar beter leerden kennen, kon Chantal niet meer om de verschillen heen. Zo is Henk volgens haar niet avontuurlijk en eet hij alleen maar hamburgers en patat, terwijl Chantal zelf wel gewoon een ’kapsalon’ bestelt. Daarnaast is Henk niet de man-man waar Chantal normaliter op valt; ze vindt zijn ‘jongentjeslichaam’ niet aantrekkelijk.

Spanningen

Langzamerhand nemen de spanningen toe. Zo heeft Henk niet het idee dat Chantal naar hem luistert en klaagt hij over het feit dat de blondine de hele dag op haar telefoon zit. Na een dagje strand waar Chantal met een handdoek op haar hoofd aan het zonnen is en Henk aan de telefoon zijn hart uitstort bij zijn dochter (20), is het zeker: dit huwelijk is gedoemd te mislukken.

Een dag voor de samenwoonfase van start gaat, besluiten Chantal en Henk dan ook om de tafel te gaan. Wanneer Henk opbiecht geen toekomst te zien met Chantal, geeft ze toe dat ze wist dat het huwelijk ging mislukken en dat ze eigenlijk nee had moeten zeggen. Chantal houdt namelijk van groot en galant en ze wist vanaf het begin al dat Henk dat niet was. Henk verwijt Chantal dat ze zich niet voldoende heeft opengesteld en meteen ’nee’ had moeten zeggen.

