Lesley is achtergrondzangeres: Mijn kinderen vinden het niet altijd leuk

Als backing vorm je…

„met z’n tweeën, drieën of vieren een instrument. Dat vind ik het leuke aan mijn vak: ik speel steeds met anderen. En als een artiest een hit scoort, moet de volgende single nóg beter worden. Dat kan heftig zijn.”

Voor de zoveelste keer…

„met Jan Smit of wie dan ook hetzelfde nummer zingen, verveelt nooit. Als band moet je zorgen dat je goed speelt en dat de artiest zich goed voelt op het podium. Mij maakt het niet uit welk liedje we zingen; ik word het nooit zat.”

Een goede achtergrondzangeres…

„luistert naar haar collega’s. Je moet niet je eigen stem erdoor willen drukken. Verder moet je prettig zijn om mee te werken: flexibel, hulpvaardig. Ik heb weleens meegemaakt dat iemand zei: ’Ik ken mijn partijtje wel’. Maar het is vooral belangrijk dat je sámen goed klinkt. Als dat betekent dat je het nog iets vaker moet doornemen, moet je dat gewoon doen.”

Zingen voelt nooit…

„als werk. Maar ik moet wel zorgen dat er oppas is en er eten is gemaakt. Ik moet opdraven wanneer een artiest me nodig heeft. Als ik elke dag moet werken, zijn ze thuis niet blij! Mijn man snapt het; hij zingt zelf ook. En mijn ouders passen graag en vaak op. Maar mijn kinderen vinden het niet altijd leuk.”

Als ik zelf de ster wilde zijn…

„had ik eerder moeten beginnen. Maar die ambitie heb ik nooit gehad. Ik heb nu een gezin met verantwoordelijkheden en kan goed van m’n werk leven. Ik geniet er ook van, dus ik zou dit niet zomaar opgeven om solo te gaan. Al heb ik bewondering voor degenen die er wél voor gaan, want het is een moeilijke weg.”

Of mijn stem interessant genoeg is…

„om er drie cd’s mee vol te zingen of om ervoor naar een concert te gaan, weet ik niet. Dat is geen valse bescheidenheid, ik weet het gewoon echt niet. Ik heb weleens een cd opgenomen met covers. Bij het terugluisteren denk ik soms: ’Te gek’ maar het andere moment: ’Wat was ik hier aan het doen?’. En ik sta echt weleens vooraan op het podium. Met mijn zusje Michelle, ook achtergrondzangeres, heb ik een paar theatershows gedaan. Hopelijk doen we dat in de toekomst nog eens.”

