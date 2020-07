’Blijkbaar hebben echt oude moeders toch niet de toekomst’

‘Nooit te oud voor een baby’. ‘De opmars van de oudere moeder’. ‘Oude moeder heeft de toekomst’ Het zijn zomaar wat headlines uit maart 2011, vaak vergezeld van een foto van Tineke die haar kersverse dochtertje vasthield. Ik kreeg er persoonlijk een wat raar gevoel van. Het had iets grotesks: dat overduidelijke oude vrouwen-gezicht in het kraambed, de knokige omahandjes die haar dochtertje vasthielden. Een familielid van de destijds kersverse moeder liet weten dat Tineke „geschrokken was van de heftige reacties die haar zwangerschap hadden opgeroepen, maar dat ze een kinderwens had die zo diep was dat ze de consequenties aanvaart.”

Consequenties

Bij het lezen daarvan dacht ik: „Jij kunt de consequenties daarvan wel aanvaarden, maar je bent niet degene die er uiteindelijk mee moet leven; dat is je dochter.” Natuurlijk is een kinderwens altijd egoïstisch, maar mits er hele nare dingen gebeuren ga je er als ouder vanuit dat je je kind toch minstens kunt begeleiden op zijn/haar weg naar volwassenheid. Statistisch gezien was die kans voor Tineke wel heel erg klein, wat het egoïstische aan haar kinderwens voor mij tot een andere gradatie brengt.

Over het ’tegennatuurlijke’ van haar bevruchting wil ik het niet hebben. Er zijn vrouwen van 25 en van 40 die gebruik (moeten) maken van eiceldonatie of IVF, maar ik denk wel dat we een grens moeten trekken wanneer de gemiddelde levensverwachting niet meer samenvalt met het volwassen worden van je kinderen, zeker in het geval van een alleenstaande ouder. Daarom denk ik dat een jaar of 45 een mooie grens is, niet geheel toevallig de grens die een hoop artsen als verantwoord achten.

De ’geriatrische’ IVF, VUT moeders of ’omama’s’ zijn naar mijn mening te luchtige termen voor het niet willen accepteren dat je soms beter afscheid kunt nemen van iets dat zo gewenst is. Het belang van je kind zou altijd voor moeten gaan. Zelfs als dat inhoudt dat je het kind in kwestie niet verwekt.

Puberzoon

De gemiddelde leeftijd waarop een Nederlandse vrouw haar eerste kind krijgt ligt op 29,9 jaar. Zelf werd ik op mijn 31e zwanger. Ik vond (en vind) dat ideaal: ik was niet zo jong dat ik nog elk weekend op de bar wilde dansen, maar ook weer niet te oud om met mijn kind van de glijbaan te gaan. (Sterker nog, ik was blij dat ik hem als excuus daarvoor kon gebruiken.) Ik denk niet dat ik dat op mijn 68e nog zo soepel had gedaan. En ik had er niet aan moeten denken dat ik nu 76 zou zijn en de belevingswereld en nukken van een 13-jarige puber had moeten handelen.

Dan kun je nog zo fit en jong van geest zijn, maar mij maak je niet wijs dat je op die leeftijd echt zit te wachten op een horde pubers over de vloer die keihard 6ix9ine draaien, te maken krijgen met dingen als blowen en de blue whale-challenge en de hormonale moodswings die nu eenmaal met de puberteit gepaard gaan.

Overleden

Tineke Geessink zei destijds: „Ik hoop dat Meagan als ze op de middelbare school zit niet te horen krijgt ’wat heb jij een oude moeder’ maar ’wat heb jij een leuke moeder’. Dat zal nooit gebeuren: Tineke overleed namelijk afgelopen 25 mei. Haar dochter is pas 9. Blijkbaar hebben echt oude moeders toch niet de toekomst.