Catherine Keyl

Ja, ik weet het, dit is geen gezellig onderwerp. Maar vorige week is een vriend van mij, die ik al dertig jaar kende, overleden. Eerlijk gezegd is het nog steeds niet helemaal tot me doorgedrongen. Vooral omdat hij een jaar geleden nog donor zou zijn voor een vriendin en toen medisch binnenste buiten is gekeerd. Hart, longen, bloeddruk... Alles was gecheckt.