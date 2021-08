Is het discriminatie dat een jongen niet met gelakte nagels mag werken?

De 18-jarige jongen uit Glanerbrug is gek op nagellak. Daarom zat hij de afgelopen weken met gelakte nagels achter de kassa bij de Jumbo. Ondanks dat hij van veel klanten positieve reacties kreeg, kwam er een klacht binnen. Lars werd bij de bedrijfsleider geroepen en die verzocht hem de nagellak te verwijderen.

Bescherming

„De reden dat ik geen nagellak op mag is omdat zij vinden dat Glanerbrug niet klaar is voor een jongen met nagellak achter de kassa”, legt Lars uit aan de NOS. De leidinggevende meent Lars in bescherming te willen nemen. „Ze zeiden dat ik me moest aanpassen en Glanerbrug niet”, vervolgt Lars.

Daarom heeft hij per direct ontslag ingediend. Lars wilde zich niet aanpassen en zou niet meer met een prettig gevoel naar zijn werk gaan. Zijn moeder deelt het nieuws op Facebook. „Dus Lars zoekt een bijbaan waar hij wel geaccepteerd wordt!” schrijft ze.

Reacties

Honderden reacties en steunbetuigingen stromen binnen op dit Facebookbericht. Een deel van deze steun komt juist van inwoners uit Glanerbrug, vertelt Lars. „Daaruit blijkt dat Glanerbrug er best wel klaar voor is”, vindt hij.

De 18-jarige jongen heeft in de tussentijd ook al meerdere bijbaantjes aangeboden gekregen. Zo ook door de Coop uit Glanerburg, meldt het AD. „We leven niet meer in de prehistorie”, reageerde de Coop-supermarktmanager op het nieuws.

Op Twitter zijn de reacties gemengd. Aan de ene kant komt er een hoop steun voor Lars binnen en vinden mensen het beleid van de Jumbo belachelijk.

Maar andere Twitteraars zijn van mening dat Lars zich aanstelt en dat het terecht is dat Lars geen nagellak mag dragen.

Praat mee

