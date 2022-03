Zo vind je de perfecte zonnebril voor jouw gezicht

„Waarom maar één zonnebril? Dat is mijn credo. Al van jongs af aan heb ik ervoor gekozen om zonnebrillen in meerdere kleuren en uitvoeringen te kiezen, zodat ik naar hartenlust kan afwisselen. Voor mij is een zonnebril een heus fashion statement dat de outfit compleet maakt (dat geldt overigens ook voor de optische bril).

Ik heb sportieve modellen, opvallende, kleurrijke en dus modische varianten, maar ook klassiekers (de vlinderbril is mijn favoriet). Mijn mooiste exemplaar? Een zonnebril van het Londense hippe label Linda Farrow, waarvan de pootjes in de vorm van vrouwenbenen zijn. Echt een kunstwerk!

Versleten

Maar ook van mijn Marni-bril, die ooit in Milaan werd gestolen, heb ik nachten wakker gelegen. Tijdens de Fashion Week aldaar heb ik dagenlang het aanwezige publiek gescreend of iemand niet MIJN bril op had. Oliver Peoples is een merk dat ik per ongeluk ontdekte, maar waar ik enorm fan van ben geworden, en mijn Celine-bril zit nog nieuw in de verpakking; nooit gedragen, want bang dat-ie wellicht slijt.

Mijn Chloé-bril daarentegen met ronde facet geslepen glazen heb ik binnen twee jaar bijna versleten. En mijn allereerste zwarte Chanel-bril, die ik van mijn moeder kreeg op mijn 25e, is ook nog intact en komt nog regelmatig van pas. Die gaat uiteraard ook nooit meer weg nadat Karl Lagerfeld himself mij complimenteerde met dit exemplaar. ’Ik heb deze zelf ook!’, riep hij me spontaan toe.

Gekleurd glas

Het schijnt dat ik echt een (ovaal) brillengezicht heb, dus helaas voor mij heb ik te veel keus. Wil je optimaal resultaat? Dan is het inderdaad zaak om de bril af te stemmen op je gezichtsvorm, zodat deze perfect past. Heb je bijvoorbeeld een driehoekig gezicht met brede jukbeenderen en een spitse kaaklijn? Brede en ronde brillen passen dan goed en ook brillen met uitsparingen in het glas.

Een ovaal gezicht is vrij lang en heeft een ronde kaak- en haarlijn. Je kunt hierdoor vrijwel alle brillen dragen en je hebt volop keus: van kleine, bescheiden brillen tot en met opvallende exemplaren met strass, glitter en andere opsmuk. Bij een hartvormig gezicht met breed voorhoofd en een smalle toeloop richting de kaak zijn brede, hoekige monturen de beste keus. Lekker opvallen dus! En dat mag gerust in een kleur zijn, want dat is momenteel een belangrijke trend, vooral als je het matcht met je outfit.

Bij een rond gezicht met ronde kaaklijn en een rond voorhoofd passen alle brillen die rechte/hoekige lijnen hebben. Katachtige sixties-stijlen zoals de vlinderbril zijn daarvan een voorbeeld. Voor een vierkant gezicht geldt: ovale of brede monturen in oversized model zijn jouw ding, want dat zorgt voor een zachtere uitstraling. Kies ook gerust voor de riant uitgevoerde statementbril, die echt als een extra accessoire geldt.

Een rechthoekig gezicht is lang van vorm met rechte lijnen en opvallende jukbeenderen. Ronde brillen staan hierbij het best, zowel groot als klein, in een smal onopvallend model, maar ook in een stevig montuur. Nog meer fashion? Kies dan voor gekleurd glas in het montuur in het roze, blauw, groen of geel voor een bijzonder effect.

Stellage

Ook heel belangrijk uiteraard is de uv-bescherming van de glazen, bij voorkeur moet die 100% UV of UV400 zijn. Kies ook voor een niet al te kleine bril: de glazen moeten groot genoeg zijn, zodat het licht goed wordt afgeschermd. De CE-markering geeft de kleurintensiteit van de glazen weer, lopend van 0 tot 4. Hoe hoger, hoe meer absorptie van het licht.

In de zomer wordt CE3 aangeraden en polariserende glazen zorgen voor minder schittering van de zon en dat kijkt wel zo rustig. Wat mij betreft zou ik altijd kiezen voor een losse zonnebril (al dan niet op sterkte) en niet voor een clip-on, oftewel opzetglazen over de eigen bril heen. Niemand wordt toch blij van een dergelijke stellage op het hoofd!”

