Dit zijn ingrediënten die je minimaal in huis moet hebben

Wie al een goedgevulde voorraadkast heeft, hoeft waarschijnlijk nog maar enkele ingrediënten te kopen om de lekkerste gerechten op tafel te kunnen toveren. Mijn eigen voorraadkast puilt uit van heerlijke smaakmakers, maar hier is een lijstje met ingrediënten die je minimaal in huis moet hebben.

Vetten

- Olijfolie

- Boter

- Kokosvet

- Azijn

- Balsamicoazijn

- Appelciderazijn

Smaakmakers

- (Lichte) Sojasaus

- Mosterd

Extra

- Kokosbloesemsuiker

- Honing

Kruiden

- Zwarte peper

- Fleur de sel (zeezout)

- Ras el hanout

- Gedroogde Provençaalse kruiden: tijm, rozemarijn ...

- Knoflook (droog of vers)

Bakpapier

Bakpapier is altijd handig om in huis te hebben. Veel desserts of gerechten met eieren maak ik in ovenschalen bekleed met bakpapier. Als het dessert is afgekoeld, haal je het er zo uit. Bovendien heb je geen schrobwerk achteraf, want er is niets aan de ovenschaal blijven kleven.

Vetten

Extra vierge olijfolie: dit is mijn basisvetstof in de keuken. Bijzonder lekker en een van de gezondste vetten die er zijn. Niet alle olijfolies zijn gelijk. Kies een extra vierge olijfolie, dat is olie van de eerste koude persing, daarmee is niet geknoeid. Als je wilt, kun je voor de koude keuken een duurdere kopen, omdat die vaak een zachtere smaak heeft, en daarnaast een goedkopere om mee te bakken, maar ook dan kies je het liefst voor een extra vierge omdat die gezonder is, en niet gemanipuleerd.

Roomboter: roomboter is heerlijk! Kies voor het echte, natuurlijke spul. Veel lekkerder en gezonder dan de namaak-margarines. Boter kan een saai gerecht tot culinaire hoogtes verheffen, omdat het smaak geeft en bovendien echt verzadigt. Kies voor boter van koeien die vooral gras - hun natuurlijke voeding - hebben gegeten.

Kokosvet: kies ook hier voor extra vierge. Dus de minst bewerkte, verkregen uit de eerste koude persing. Het is een heerlijk romig vet dat een oosterse toets geeft aan gerechten. Ideaal ook om te gebruiken wanneer je wilt bakken op hogere temperaturen.

Azijnen

Balsamicoazijn: een azijn gemaakt op basis van ingekookte druivenmost, die daarna op houten vaten gerijpt is. Ook hier grote verschillen in smaak en kwaliteit. De duurste hoef je niet te kopen, maar kies zeker ook niet de goedkoopste, omdat die vaak te zuur en waterig is. Smaakt hij toch zoet, dan is er suiker of karamel aan toegevoegd. Een goede, kwalitatieve balsamico heeft een aantal jaren gerijpt op houten vaten en bevat geen conserveermiddelen of andere ingrediënten.

Het is vooral het aantal jaren rijping dat de kwaliteit en de prijs bepaalt. Na twaalf jaar mag je pas spreken van een aceto balsamico tradizionale di Modena, waarbij vooral het woordje ’tradizionale’ van belang is. Tussen de duurdere en de goedkope in zijn er veel goede balsamico’s te vinden. Een goede balsamicoazijn is stroperig, ruikt lekker en heeft een volle, zachte smaak die zowel zuur als zoet is.

Appelciderazijn: een heerlijke, zachte azijn gemaakt van gefermenteerd appelsap. In principe is de troebele versie beter dan de heldere, omdat die laatste sterk gefilterd is, maar de troebele is dan weer niet zo eenvoudig te vinden. Ik gebruik ’m omdat hij diepgang geeft aan een gerecht, zonder het harde zuur dat de meeste azijnen wel hebben. Bovendien is deze gefermenteerde azijn ook bijzonder gezond.

Smaakmakers

Sojasaus: deze Aziatische gefermenteerde saus van sojabonen is intussen goed ingeburgerd. Soms is het wel wat zoeken naar de saus die je het lekkerst vindt, omdat er heel veel verschillen zijn. Ik houd van de milde sojasaus, die is minder zout en verkrijgbaar in alle supermarkten. Maar als ik de kans zie, stap ik graag een Aziatische winkel binnen, op zoek naar een langer gefermenteerde sojasaus in een prachtig flesje. Dat staat ook altijd mooi op tafel, en is veel subtieler van smaak.

Mosterd: met mosterd kun je zoveel verrassende smaken creëren, ideaal om wat meer smaak en structuur te geven aan een saus. Mosterd wordt gemaakt van de mosterdplant: een mooie plant die gele bloemetjes levert waaruit peultjes groeien; daar zitten dan de mosterdzaadjes in. Deze zaadjes worden gemengd met de basisingrediënten water, zout en azijn. Elke fabrikant gebruikt een eigen zaadmengsel en voegt er andere kruiden aan toe, zoals kurkuma, maar ook olie. Ik houd van een zachte mosterd. Een kwalitatieve mosterd is een natuurlijk product zonder toevoeging van suiker.

Suiker: ik gebruik alleen maar suiker in mijn desserts. Het liefste gebruik ik kokosbloesemsuiker - omdat ik houd van de karamelachtige smaak - en honing. Beide zijn ongeraffineerde suikers. Begrijp me vooral niet verkeerd, het is daarom nog geen gezonde suiker: suiker blijft suiker. Zelfs zoetstoffen die arm zijn aan calorieën, hebben negatieve effecten. Alle suikers, calorierijk of -arm, onderhouden en stimuleren de hunker naar meer zoet. Zeker in combinatie met de ingrediënten waarmee je ze klaarmaakt.

Dus als je zoetstof toevoegt, welke dan ook, bestaat het risico dat je meer zult eten dan nodig. Wie wil afvallen of wie sterk verslavend reageert op zoet, kan beter de desserts even links laten liggen. Soms is het makkelijker om álle zoetigheden te laten dan af en toe iets zoets te eten. Besef ook dat als je eet volgens mijn boek, je hunker naar zoet meer en meer zal afnemen.

Kruiden

Ras el hanout: de meeste kruiden hebben geen uitleg nodig, maar ras el hanout wil ik wel even uitlichten. Dit is een Noord-Afrikaans kruidenmengsel en betekent ’het beste van de winkel’. Elke winkel in Noord-Afrika heeft haar eigen mengsel, en ook bij ons is het steeds makkelijker te verkrijgen. De belangrijkste specerijen die erin zitten, zijn kaneel, gember, koriander, Spaanse peper, nootmuskaat, kurkuma, kruidnagel... Allemaal mijn lievelingskruiden! Met zo’n potje in je keuken heb je dus meteen al die kruiden in huis, ideaal voor als het snel moet gaan. De geur, kleur en smaak zijn zo intens dat ik het zowat overal in zou willen verwerken. Zo is ras el hanout heerlijk bij kip, vis en groenteschotels.

