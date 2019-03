Ik heb drie kinderen en nooit borstvoeding gegeven. Daar had ik geen andere reden voor dan: 'Ik moet er niet aan denken.' Ook heb ik ze nooit in een draagdoek gehad, dat vind ik er altijd zo rommelig en warm uitzien. Ze zijn alle drie naar een kinderdagverblijf geweest en appen? Nou, mijn jongste is pas 4 jaar, zij stamt dus echt uit de smartphone-periode. Ik heb me suf geappt tijdens het voeden.

Onze jongste deed met gemak een half uur over een fles. Dan lag ze ook nog eens meer dan de helft van de tijd te slapen. Natuurlijk keek ik haar aan als ze wakker was. Die mooie oogjes, daar kan geen Facebook-status tegenop. Maar niet non-stop! Soms keek ik weg om tv te kijken. Of iets tegen mijn vriend te zeggen. Ik heb wel eens met één hand een tekst afgetikt, terwijl ze op mijn schoot lag te drinken.

Ik voel jullie angst nu; Hester zal wel héél slecht gehechte kinderen hebben. Nou, ik kan iedereen geruststellen. Ze zijn méér dan geweldig gehecht.

Het hele opiniestuk van Hester Zitvast lees je op vrouw.nl.